Kategorie artykułu: Lifestyle Sport
Mundialowa moda – styl, wygoda czy manifest. Jak piłkarze i trenerzy grają strojem?
Wiadomo, że piłkarze chcą być na boisku nie tylko efektywni, ale i efektowni. Jak pokazuje mundial 2026, zmienia się także wizerunek trenerów, którzy coraz częściej rezygnują z formalnych garniturów lub dresów na rzecz casualowych stylizacji.
27.06.2026, 05:42
Leo Messi, czyli mundialowa klasyka w najlepszym wydaniu Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego piłkarze eksperymentują ze strojami na boisku.
- Która reprezentacja zabrała ze sobą fryzjera na mundial 2026.
- Jak zmienia się wizerunek piłkarskich trenerów.