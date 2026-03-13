Najważniejsze wydarzenia 13 marca 2026 r.

O godz. 9 ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. To reakcja na weto prezydenta wobec ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. W posiedzeniu rządu weźmie udział przedstawiciel Karola Nawrockiego.

W trakcie ostatniego dnia posiedzenia Sejmu odbędą się głosowania m.in. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Koalicja rządząca chce uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie w piąte

O godz. 10 GUS opublikuje finalny wskaźnik inflacji za luty, a także obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu br.

W ciągu dnia poznamy także odczyt produkcji przemysłowej w strefie euro oraz rewizję PKB USA za IV kwartał 2025 r.

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Wśród tematów rozmów wsparcie dla Kijowa oraz gwarancje pokojowe.

W Niemczech trwa drugi dzień strajku pracowników Lufthansy. Zakłócenia mają objąć nawet połowę lotów. Strajk dotyka także Lufthansę Cargo