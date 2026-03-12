Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
12.03.2026 21:20

Szef Gabinetu Prezydenta: W posiedzeniu rządu weźmie udział przedstawiciel Karola Nawrockiego

- Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy o Radzie Ministrów, w jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki - poinformował Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Przypomnijmy, podczas wieczornego orędzia Karol Nawrocki zapowiedział weto ustawy wdrażającej program SAFE. W odpowiedzi na nie premier Donald Tusk zapowiedział nadzwyczajne posiedzenie rządu. Ma się odbyć 13 marca o godz. 9.

