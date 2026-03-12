Pilne
12.03.2026 21:20
Szef Gabinetu Prezydenta: W posiedzeniu rządu weźmie udział przedstawiciel Karola Nawrockiego
- Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy o Radzie Ministrów, w jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki - poinformował Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Przypomnijmy, podczas wieczornego orędzia Karol Nawrocki zapowiedział weto ustawy wdrażającej program SAFE. W odpowiedzi na nie premier Donald Tusk zapowiedział nadzwyczajne posiedzenie rządu. Ma się odbyć 13 marca o godz. 9.