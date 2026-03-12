Szef Gabinetu Prezydenta: W posiedzeniu rządu weźmie udział przedstawiciel Karola Nawrockiego

Kategorie artykułu: Biznes Wizy: urzędnicy blokują eksport usług wart 32 mld zł. Ubyło 100 tys. miejsc pracy Firmy, które świadczą usługi w UE, od czerwca ubiegłego roku nie mogą zatrudniać obcokrajowców z państw trzecich. Tak polski rząd „naprawił” nieszczelny system wizowy. Po raz pierwszy od wejścia Polski do UE w firmach ubyło pracowników, a niektóre się zamykają. Liczą na premiera.

Kategorie artykułu: Świat Blokada nie przeszkadza „flotylli cieni”. Chiny i Iran korzystają na wojnie w Zatoce Perskiej Podczas gdy większość krajów Zatoki Perskiej po wybuchu wojny musiała niemal wstrzymać eksport surowców, Iran powiększa ich sprzedaż. Perska ropa trafia do Chin dzięki irańskiej „flocie cieni". Jak Pekin i Teheran korzystają na amerykańsko-izraelskiej inwazji?

Eksperci HR wyjaśniają, czy na rynku pracy panuje ejdżyzm Ekspertki HR z ogromnym doświadczeniem w rekrutacji w szczerej rozmowie o problemach mężczyzn 50+ poszukujących pracy na stanowiskach menadżerskich.