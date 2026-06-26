Najważniejsze wydarzenia 26 czerwca 2026 r.

Początek wakacji. Dziś dla 4,9 mln uczniów kończy się rok szkolny 2025/2026. W ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach odbędą się uroczystości, podczas których uczniowie odbiorą świadectwa. 396 tys. uczniów klas I szkół podstawowych odbierze swoje pierwsze świadectwa szkolne.

W piątek w Gdańsku odbędzie się drugi dzień dwudniowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026). Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa.

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Zaplanowano posiedzenie Rady UE ds. Energii w Luksemburgu. Ministrowie energii państw członkowskich mają uzgodnić stanowisko Rady w sprawie pakietu dotyczącego europejskich sieci energetycznych.