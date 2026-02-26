Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 06:35

Najważniejsze wydarzenia 26 lutego 2025 r.

 Dziś wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski przedstawi w Sejmie priorytety polskiej polityki zagranicznej na 2026 r. Pierwotnie wystąpienie – zwyczajowo nazywane exposé szefa MSZ – było planowane na 11 lutego, ale zostało przełożone w związku ze zwołaniem przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To wydarzenie dla wytrwałych: wystąpienie i debata zaplanowane są od 9:00 do 17:30.

Z wizytą do Polski przyjeżdża premier Armenii Nikol Paszynian. Podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem ma rozmawiać o wymianie handlowej i inwestycyjnej między oboma krajami, unijnym wsparciu dla Armenii oraz sytuacji w regionie. Ma zostać podpisane także porozumienie między resortami obrony obu państw o współpracy wojskowo-technicznej. Następnie premier Armenii spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim.

O godz. 11:00 Komisja Europejska przedstawi lutowy zestaw indeksów nastrojów w strefie euro – dotyczących gospodarki, usług, konsumentów, biznesu i producentów.

Roczne wyniki zaprezentuje dziś PZU. Rok temu największy polski ubezpieczyciel zaraportował 5,3 mld zł zysku.

Polskie kluby zagrają dziś rewanżowe mecze o awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. O 18:45 rozpocznie się mecz Fiorentiny z Jagiellonią – lider polskiej Ekstraklasy potrzebuje cudu, bo pierwszy mecz przegrał 0:3. Faworytem do awansu jest Lech Poznań, który o 21:00 podejmie KuPS Kuopio – w Finlandii wygrał 2:0.

