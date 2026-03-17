Setki milionów na inwestycje w startupy. Powstały nowe fundusze

PFR Ventures oficjalnie przedstawił cztery nowe podmioty venture capital (VC), które pozyskają finansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG): Epic Investments, Invento F2, YouNick Mint i Pomerangels Tech Ventures. Trafi do nich łącznie 190 mln zł z unijnych zasobów. Instytucja szacuje natomiast, że dodatkowy wymagany kapitał prywatny zwiększy tę kwotę do 260 mln zł. Część funduszy prowadzi jeszcze rozmowy z inwestorami prywatnymi – jeśli zakończą się sukcesem, pula jeszcze bardziej wzrośnie.

– Zależy nam, aby pieniądze publiczne były zaczynem i jednocześnie magnesem, który przyciąga kapitał prywatny do budowania profesjonalnych zespołów inwestycyjnych. Chcemy, aby powstawały jak najlepsze startupy i innowacyjne pomysły. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek VC rośnie w dobrej dynamice, ale baza pozostaje dość niska. Musimy poszukać rozwiązań, które pomogą w rozwoju sektora VC, bo rynek jest wciąż relatywnie płytki – powiedział Grzegorz Orawiec, dyrektor departamentu programów wsparcia innowacji i rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wartość rynku VC w Polsce w 2025 r. wzrosła o 28 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem (bez uwzględnienia transakcji spółek ElevenLabs i ICEYE, których rundy znacząco przewyższały finansowanie pozyskiwane przez inne startupy).

Kto zyskał kapitał na inwestycje w startupy ?

Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje typu VC i w ten sposób wesprą rozwój polskich spółek technologicznych. Pierwsze trzy z wymienionych funduszy otrzymają kapitał z programu PFR Starter, nakierowanego na inwestycje w tzw. projekty zalążkowe, będące w najwcześniejszej fazie wzrostu. Czwarty pozyskał kapitał z programu PFR Otwarte Innowacje i będzie finansował rozwój przedsięwzięć technologicznych bazujących na komponencie B+R.

Proces pozyskiwania kapitału prywatnego kontynuują jeszcze Epic Investments oraz Invento F2.

– Uruchamiamy 260 mln zł nowego kapitału dla spółek na wczesnym etapie rozwoju. To kolejny krok w budowie silnego rynku venture capital w Polsce. Środki będą sukcesywnie inwestowane w blisko 60 młodych firm technologicznych – w tym w projekty z obszaru sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz technologii dual-use (o zastosowaniu cywilnym i wojskowym) – mówi Mikołaj Raczyński, wiceprezes w Polskim Funduszu Rozwoju, cytowany w komunikacie prasowym.

Można się spodziewać, że nowe fundusze zaczną inwestować w połowie bieżącego roku.

Epic Investments stawia na oprogramowanie dla biznesu

Fundusz Epic Investments skoncentruje się na projektach z obszaru oprogramowania dla biznesu, w tym cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, digitalizacji i transformacji cyfrowej. PFR Ventures przedstawia zespół zarządzający jako menedżerów z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze VC i doradztwie inwestycyjnym. Za funduszem stoją Sebastian Kwiecień i Piotr Kłodnicki. Wsparciem dla funduszu jest także sieć przedsiębiorców z branży oprogramowania i usług IT.

– Chcemy wspierać ambitnych pionierów technologii cyfrowych. Mimo że czasy są wymagające i przynoszą wiele zmian, tworzą jednocześnie nowe szanse rynkowe. Widzimy potencjał do budowania niezależności technologicznej Europy, ale także wyraźną lukę inwestycyjną na wczesnych etapach rozwoju firm, zwłaszcza w fazie zalążkowej – mówi Sebastian Kwiecień.

Fundusz będzie inwestował w projekty na etapie pre-seed i seed, przeznaczając od 1 do 5 mln zł na pojedynczy projekt. Zakłada realizację 12–15 transakcji w perspektywie czterech lat.

Invento F2 z międzynarodową siecią kontaktów

Invento F2 powstał przy udziale przedsiębiorców, menedżerów globalnych firm technologicznych, inwestorów oraz finansistów. Fundusz skoncentruje się na rozwiązaniach z obszarów takich jak next-generation AI, cyberbezpieczeństwo, technologie kwantowe, zaawansowane materiały, robotyka oraz technologie dual-use.

To drugi fundusz zespołu inwestycyjnego utworzony w ramach programu PFR Starter.

– Nasz fundusz będzie inwestował w projekty cyfrowe oraz zaawansowane technologicznie. Poszukujemy rozwiązań o praktycznym zastosowaniu w branżach takich jak finanse, przemysł, ochrona zdrowia czy energetyka. Szukamy także projektów o podwójnym zastosowaniu (cywilnym i wojskowym). Jesteśmy gotowi wspierać polskich inżynierów i technologów, również jako pierwsi inwestorzy w ich przedsięwzięciach – mówi Robert Bieleń, współzarządzający Invento F2.

W skład zespołu zarządzającego wchodzą także Sven Zagała, Bartosz Zalewski i Barbara Strzębicka. Fundusz planuje zainwestować w ponad 20 spółek, oferując do 5 mln zł na projekt. Około 85 proc. transakcji zostanie zrealizowanych w Polsce, a pozostałe inwestycje obejmą inne kraje Europy.

YouNick Mint kontynuuje inwestycje zalążkowe

Starter by YouNick Mint skoncentruje się na rozwiązaniach wpisujących się w kluczowe trendy technologiczne i demograficzne. Funduszem zarządzają Magdalena Surowiec, Aleksander Kłósek i Rafał Roszak, którzy wykorzystują doświadczenie zdobyte w sektorach technologii oraz life science.

– Starter by YouNick Mint przeznaczy 80 mln zł na rozwój polskich technologii odpowiadających globalnym potrzebom. Wspólnie z PFR Ventures i inwestorami prywatnymi budujemy system wspierający innowacje – mówi Aleksander Kłósek.

Dotychczas zespół koncentrował się na inwestycjach w obszarach Przemysłu 4.0 oraz technologii medycznych. Obecnie większy nacisk zostanie położony na identyfikację i wykorzystanie kluczowych trendów rynkowych.

Zdaniem zarządzających, napięcia geopolityczne i konflikty zbrojne tworzą przestrzeń dla rozwoju m.in. technologii cyberbezpieczeństwa czy systemów bezzałogowych. Wśród poszukiwanych projektów znajdą się także rozwiązania o charakterze dual-use. Inwestorzy zakładają dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji w najbliższej dekadzie. Liczą też na rosnące znaczenie technologii odpowiadających na wyzwania demograficzne, w tym starzenie się społeczeństw.

Fundusz planuje zainwestować w około 20 spółek, przeznaczając od 1 do 3 mln zł na projekt, z możliwością zwiększenia finansowania na kolejnych etapach rozwoju.

Pomerangels Tech Ventures stawia na skalowanie biznesu

Pomerangels Tech Ventures będzie wspierać spółki, które osiągają już kilkumilionowe przychody i znajdują się na etapie skalowania działalności.

Wielkość inwestycji w pojedynczy projekt wyniesie od pięciu do nawet kilkunastu milionów złotych. Fundusz koncentruje się na firmach działających w obszarach takich jak Industry 4.0, zaawansowane materiały, rozwiązania zwiększające efektywność procesów, a także wyroby medyczne i produkty konsumenckie. W kręgu zainteresowań znajdują się również spółki oferujące rozwiązania sprzętowe lub posiadające własne zaplecze produkcyjne.

Startupy w ekosystemie publicznego finansowania

Środki z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki mają zasilić łącznie około 40 funduszy VC. Na inwestycje przeznaczono 2,1 mld zł, przy założeniu, że dodatkowe 1,1 mld zł zapewnią inwestorzy prywatni. Dotychczas do 19 zespołów zarządzających trafiło ponad 1 mld zł.

– Łącznie z wkładem inwestorów prywatnych dysponują oni blisko 1,6 mld zł na sfinansowanie około 300 innowacyjnych projektów – szacuje PFR Ventures.

– W portfelu PFR Ventures mamy obecnie 19 funduszy. Alokowaliśmy do nich ponad 1 mld zł z budżetu programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy wymierne efekty tych inwestycji w postaci rund finansowania z udziałem spółek takich jak Melanos Care, Demoboost czy Cogniguard. To potwierdza, że kapitał trafia już do innowacyjnych firm. Jestem przekonana, że liczba takich transakcji będzie rosła, a zainwestowane środki będą przynosić efekty zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie, wzmacniając rynek VC oraz konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Rozalia Urbanek, członkini zarządu PFR Ventures.

Dodaje, że dla PFR Ventures rok 2026 oraz początek kolejnego roku będą okresem intensywnego wyboru nowych zespołów inwestycyjnych i podpisywania umów finansowych.