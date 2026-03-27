Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.03.2026
NEWSROOM XYZ
27.03.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 27 marca 2026 r.

Dziś rano Sejm zajmie się w drugim czytaniu rządowymi projektami ustaw dotyczących cen paliw. Jeszcze tego samego dnia o godz. 11.30 odbędzie się głosowanie, a następnie o godz. 14. uchwalonymi przez Sejm ustawami ma zająć się Senat. Jeśli Senat nie wprowadzi do ustaw poprawek, trafią one na biurko prezydenta.

O 12:30 odbędzie się konferencja prasowa minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, podsumowująca program „Mój Prąd” oraz otwarcie naboru w programie dofinansowania przydomowych magazynów energii.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z ministrem obrony Estonii Hanno Pevkurem.

We Francji zakończy się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G7, siedmiu najbogatszych, najbardziej wpływowych państw świata, które odbywa się w Vaux-de-Cernay w departamencie Yvelines pod Paryżem. Do ministrów: Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch ma dołączyć sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Czym grozi podatek od OC? Prezes Allianza o kontrowersyjnym projekcie i planach ubezpieczyciela (WYWIAD)
Składki OC są w Polsce poniżej ekonomicznej racjonalności, ceny muszą wzrosnąć. Jeśli politycy dołożą do tego zapowiadany podatek, kierowcy odczują to natychmiast. Z Marcinem Kulawikiem, prezesem Allianza, rozmawiamy o oczekiwaniach niemieckiego właściciela, cierpliwości w odbudowie pozycji wśród multiagentów i zmianach właścicielskich w Santanderze, jego głównym partnerze bankowym.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Geopolityka odbija się na nastrojach konsumenckich w Europie. Polacy ostrożni w ocenach
Światowa polityka i międzynarodowe napięcia wpływają na nastroje konsumenckie. Również na oczekiwania wobec Unii Europejskiej. Na tle obywateli dziesięciu krajów zbadanych przez Euroconsumers Polacy wyróżniają się największym zaufaniem do Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Wojna w Iranie. 5 czarnych scenariuszy makro, które prawdopodobnie się nie ziszczą
Scenariusze geopolityczne rzadko się realizują, ale gdy już tak się dzieje, mogą gwałtownie przestawić globalną gospodarkę. Ewentualna eskalacja konfliktu wokół Iranu i blokada cieśniny Ormuz mogłyby wywołać jednoczesny szok na rynku ropy, gazu i inflacji.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dwa lata, 500 mln dolarów na okupy. Tak cyberprzestępcy pokonują firmy
Tylko jedna grupa cyberprzestępców przez dwa lata zarobiła na firmach 500 mln dolarów. Skala ataków rośnie. A na celowniku znalazła się infrastruktura kluczowa biznesu. Jak się bronić?
25.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kopenhaga? 70 m kw. Warszawa? 50 m kw. Czy w Polsce dominują małe mieszkania?
Większość nowych mieszkań w największych miastach w Polsce ma mniej niż 60 m kw. Średnia powierzchnia nowego mieszkania w Warszawie czy Krakowie jest wyraźnie niższa niż w Kopenhadze, Berlinie czy Pradze.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Amerykański sen R-Gola. Unisport przy wsparciu Innova Capital przejmuje w USA
Innova Capital, właściciel większości udziałów polskiej sieci sklepów piłkarskich R-Gol, zapowiadał ekspansję firmy w USA już w 2024 r. Wtedy, po przejęciu konkurenta R-Gola z Danii, powstała Unisport Group. Dwa lata po tamtej akwizycji Unisport przejmuje amerykańską firmę Arocam, a założyciel R-Gola mówi o spełnianiu swojego amerykańskiego snu.
26.03.2026