Najważniejsze wydarzenia 27 marca 2026 r.

Dziś rano Sejm zajmie się w drugim czytaniu rządowymi projektami ustaw dotyczących cen paliw. Jeszcze tego samego dnia o godz. 11.30 odbędzie się głosowanie, a następnie o godz. 14. uchwalonymi przez Sejm ustawami ma zająć się Senat. Jeśli Senat nie wprowadzi do ustaw poprawek, trafią one na biurko prezydenta.

O 12:30 odbędzie się konferencja prasowa minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, podsumowująca program „Mój Prąd” oraz otwarcie naboru w programie dofinansowania przydomowych magazynów energii.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z ministrem obrony Estonii Hanno Pevkurem.

We Francji zakończy się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G7, siedmiu najbogatszych, najbardziej wpływowych państw świata, które odbywa się w Vaux-de-Cernay w departamencie Yvelines pod Paryżem. Do ministrów: Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch ma dołączyć sekretarz stanu USA Marco Rubio.