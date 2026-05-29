29.05.2026 06:39
Najważniejsze wydarzenia 29 maja 2026 r.
Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2026 r. M.in.:
- O godz. 9.30 GUS opublikuje wskaźnik inflacji w maju. Ponadto urząd opublikuje wiosenny stan upraw rolnych i ogrodniczych. To informacja ważna pod kątem ostrych, kwietniowych przymrozków w Polsce.
- Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. niezależności sędziów i prawników Margaret Satterthwaite zakończy pobyt w Polsce. O godz. 11 zaplanowana jest konferencja prasowa na temat jej obserwacji.
- O godz. 13.15 odbędzie się briefing ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka w sprawie wakacyjnego rozkładu jazdy PKP Intercity.
- W Brukseli odbędzie się posiedzenie unijnych ministrów odpowiedzialnych za naukę oraz za przestrzeń kosmiczną. Ministrowie zajmą się programem na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont Europa w nowym unijnym budżecie 2028-2034. Według propozycji KE na program ma zostać przeznaczone 175 mld euro.
- Premier Węgier Peter Magyar spotka się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jednym z wątków rozmowy ma być pozyskanie 10,4 mld euro z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
