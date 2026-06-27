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NEWSROOM XYZ
27.06.2026 09:32

Nasdaq notuje pięć sesji na czerwono. „Branża jest bardzo wykupiona, a akcje wrażliwe”

Piątkowa sesja zakończyła się spadkami głównych indeksów Wall Street. Dla Nasdaq oznacza to piąty dzień z rzędu ze stratami. Rynki opanowała niepewność co do spółek technologicznych.

W piątek na zamknięciu S&P 500 i Dow Jones Industrial spadły o niemal 0,1 proc., a Nasdaq Composite – o ponad 0,2 proc.

Dla Nasdaq oznacza to już piątą sesję z rzędu ze stratami. W ciągu całego tygodnia indeks stracił ponad 4 proc. To skutek niepewności, która zdominowała sektor spółek technologicznych.

Inwestorzy skupiają się na wzroście kosztów chipów w wyniku rozwoju AI. Katalizatorem dla wyprzedaży były wzrosty cen MacBooków i iPadów przez Apple oraz konsol Xbox przez Microsoft.

OpenAI może przełożyć debiut giełdowy do 2027 r.

Ponadto „New York Times” podał, że OpenAI skłania się ku wstrzymaniu debiutu giełdowego do 2027 r.

– Ten ruch będzie pełen symboliki, biorąc pod uwagę, że firma w zasadzie na poważnie rozpoczęła cały temat sztucznej inteligencji wraz z premierą ChatGPT w 2022 r. – ocenia Danni Hewson szefowa analiz finansowych w AJ Bell.

Według Adama Crisafulli z Vital Knowledge opóźnienie pierwszej oferty publicznej OpenAI „może spowolnić tempo wydatków na infrastrukturę”.

Producenci chipów pod presją

Od początku tygodnia producenci chipów znajdują się pod presją. Choć dobre wyniki i solidna prognoza kwartalna Micron Technology doprowadziły w czwartek do wzrostu akcji spółki o 15 proc. i wzrostu notowań spółek technologicznych na całym świecie, to w piątek firma zniżkowała o 6 proc.

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Tego samego dnia Intel spadł o 3 proc., Advanced Micro Devices o ponad 2 proc., a Nvidia – niemal 2 proc. Z kolei po czwartkowym spadku o 6 proc. akcje Apple częściowo odbiły, rosnąc o 6 proc.

Rzeczywistość rosnących kosztów pamięci jest odczuwalna w innych sektorach. Rynek w dużej mierze spodziewał się takiej zmiany i najwyraźniej osiągnęliśmy punkt, w którym z perspektywy smartfonów i komputerów PC utrzymywanie cen na niezmienionym poziomie nie ma sensu, skoro pamięć staje się tak dużą częścią kosztów – powiedział Craig Cameron zarządzający portfelem w Templeton Global Investments.

„Branża jest bardzo wykupiona, a akcje wrażliwe”

Branża technologiczna nadal jest bardzo wykupiona, pozycjonowanie jest stosunkowo zacieśnione, a to sprawia, że sektor ten jest bardziej wrażliwy na negatywne informacje lub gwałtowne zmiany w przypadku poszczególnych spółek – uważa Francisco Simon dyrektor ds. strategii Santander Asset Management na Europę.

Według Rossa Mayfielda stratega inwestycyjnego w Baird przejście inwestorów ze spółek technologicznych do defensywnych pozycji może potrwać do lipca. Powodem są m.in. wysokie ceny akcji.

Wciąż obstawiałbym, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy akcje spółek z branży chipów i infrastruktury AI osiągną lepsze wyniki, ponieważ popyt jest po prostu nienasycony” – mówi jednak ekspert.

Źródło: PAP, XYZ

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Budynek giełdy Nasdaq
W ciągu całego tygodnia Nasdaq stracił ponad 4 proc.
Fot. Alan Schein Photography/Getty Images
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