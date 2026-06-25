Test zdany. Wyniki Micronu powyżej oczekiwań, akcje wystrzeliły

Micron Technology opublikował wyniki kwartalne, które przewyższyły prognozy. Akcje spółki wzrosły o prawie 16 proc. Eksperci zapowiadali, że raport firmy będzie testem dla rynku w obliczu wyprzedaży spółek technologicznych.

– Prawdziwym testem będą wyniki Micronu. Bardziej niż sam fakt pobicia prognoz istotne będą zmiany cen oraz ewentualne korekty planów inwestycyjnych i prognoz podaży – mówiła we wtorek Amanda Lyons szefowa działu analiz w Energy Group Capital, w obliczu wyprzedaży spółek technologicznych.

Wygląda na to, że firma zdała test.

Polecamy: W USA trwa wyprzedaż spółek technologicznych. Kontrakty mocno w dół

W III kwartale roku obrotowego jej przychody wyniosły 41,5 mld dolarów wobec prognozowanych 35,8 mld dolarów. To czterokrotny wzrost w ujęciu rocznym. Z kolei marża brutto wzrosła do 81 proc. wobec 69 proc. rok wcześniej. Po uwzględnieniu korekt zysk na akcję wyniósł 25,11 dolara, podczas gdy analitycy spodziewali się 20,78 dolara.

Co ważne, firma zamierza kontynuować wzrosty w bieżącym kwartale – spodziewa się przychodów w wysokości około 50 mld dolarów, podczas gdy analitycy mówili o 43,6 mld dolarów.

Micron podjął też kroki by zmniejszyć cykliczność popytu. Firma podpisała 16 umów typu „take-or-pay” o łącznej wartości 22 mld dolarów. Wartość wszystkich zamówień, włączając te o długim terminie, opiewa na 100 mld dolarów.

Po publikacji wyników akcje Micronu wzrosły w handlu pozasesyjnym o 15,8 proc.

Jedyny producent układów pamięci o dużej przepustowości z siedzibą w USA wciąż korzysta na boomie na sztuczną inteligencję oraz niedoborze chipów AI.

„Spodziewamy się, że trudna sytuacja na rynku utrzyma się po roku kalendarzowym 2027 w wyniku popytu napędzanego przez sztuczną inteligencję we wszystkich segmentach w połączeniu ze strukturalnymi ograniczeniami podaży” – powiedział Sanjay Mehrotra, dyrektor generalny Micron.

W 2025 r. ceny akcji spółki wzrosły o 700 proc. W 2026 r. podrożały już ponad 3-krotnie.

Źródło: PAP, XYZ, Reuters, CNBC