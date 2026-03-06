Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 09:12

NBP: inflacja spadnie do 2,3 proc. w 2026 r.

Inflacja w Polsce ma w najbliższych latach stabilizować się w pobliżu celu banku centralnego, a wzrost gospodarczy pozostanie relatywnie wysoki – wynika z najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Według centralnej ścieżki prognozy PKB w 2026 r. wzrośnie o 3,9 proc., a inflacja na koniec roku wyniesie 2,3 proc.

Narodowy Bank Polski prognozuje, że inflacja na koniec 2026 r. wyniesie 2,3 proc., na koniec 2027 r. – 2,4 proc., a na koniec 2028 r. – ponownie 2,3 proc. Takie wartości wynikają z centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przez bank centralny.

Według tej samej projekcji tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2026 r. ma wynieść 3,9 proc., natomiast w latach 2027 i 2028 spowolni do 2,9 proc. rocznie. Dane uwzględniają informacje dostępne do 19 lutego 2026 r.

NBP szacuje również, że potencjalny produkt polskiej gospodarki w latach 2026–2028 będzie rósł średnio o 3,2 proc. rok do roku, czyli nieco wolniej niż wynosi średnia wieloletnia. Oznacza to tempo wzrostu gospodarki możliwe do utrzymania bez generowania nadmiernej presji inflacyjnej.

Na potencjał gospodarki w analizowanym okresie pozytywnie wpłyną inwestycje realizowane w latach 2025–2026, które zwiększą zasób kapitału produkcyjnego w kolejnych latach. Według banku centralnego będzie to jeden z głównych czynników wspierających możliwości wzrostu polskiej gospodarki.

Istotną rolę odegra także napływ nowych migrantów, którzy zwiększają liczbę osób aktywnych zawodowo. Zasób cudzoziemców jest w coraz większym stopniu uwzględniany w badaniu BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), co wpływa na raportowaną liczbę pracujących i łagodzi skutki zmian demograficznych w Polsce.

Zmiany te wynikają przede wszystkim z malejącej liczby osób w wieku 25–44 lata, czyli w grupie o najwyższej aktywności zawodowej, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w innych grupach wiekowych, które są mniej aktywne na rynku pracy.

NBP wskazuje także na zmiany w tzw. luce popytowej, czyli różnicy między faktycznym a potencjalnym poziomem produkcji w gospodarce. W 2026 r., wraz z ożywieniem aktywności gospodarczej powyżej tempa potencjalnego PKB, luka popytowa przejściowo stanie się dodatnia, co może zwiększyć presję popytową i ograniczyć tempo spadku inflacji. Od 2027 r. luka ma ponownie przejść na poziomy ujemne, co – według banku centralnego – będzie sprzyjać dalszemu procesowi dezinflacji w polskiej gospodarce.

Źródło: PAP Biznes

Zdjęcie przedstawia siedzibę NBP
Istotną rolę odegra także napływ nowych migrantów, którzy zwiększają liczbę osób aktywnych zawodowo. Zasób cudzoziemców jest w coraz większym stopniu uwzględniany w badaniu BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), co wpływa na raportowaną liczbę pracujących i łagodzi skutki zmian demograficznych w Polsce. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Czerwień zdominowała warszawską giełdę. KGHM liderem spadków. Dzień na GPW 3 marca 2026 r.
Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych zaliczyły spadki przekraczające poziom 4 procent. Wśród największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie najgorszą passę miał KGHM.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Mediguard: utopione prywatne i publiczne miliony. Sąd chce rozwiązać startup, inwestorzy skłóceni
Telemedyczna spółka miała rozwinąć skrzydła w okresie pandemii COVID-19. Zamiast tego może wkrótce zniknąć z rynku – od kilku lat nie składa sprawozdań finansowych. Inwestorzy są skłóceni, a jeden z nich, Rubicon Partners, niedawno się wycofał. – Czuję się dziś jak po wizycie w Las Vegas, gdzie na koniec dnia zawsze wygrywa kasyno – komentuje Paweł Witkiewicz, który uważa, że został wprowadzony w błąd przez wspólników.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu. Rynek ubezpieczeń szykuje wspólny front (DEBATA)
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymusza stworzenie mechanizmu, którego krajowy rynek ubezpieczeń jeszcze nie testował. Kilkunastu ubezpieczycieli chce wspólnie wziąć na siebie ryzyko atomowe i zbudować krajowy pool. Pytanie nie brzmi już, czy powstanie, ale jak go zorganizować, by zadziałał w praktyce. Przedstawiamy wnioski z debaty „W drodze do poolu jądrowego" zorganizowanej przez redakcję XYZ.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
25 mld zł zysków banków do podziału. Do kogo trafią tegoroczne dywidendy?
Polskie banki zarobiły w 2025 roku 48,7 mld zł, czyli najwięcej w historii. Teraz zaczyna się prawdziwa gra o podział tego tortu. Według szacunków XYZ najwięcej pieniędzy zgarnie Skarb Państwa, ale spore przelewy popłyną też za granicę. Skorzystają też oszczędzający na emeryturę.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak (nie) działają czujki dymu rozdawane przez strażaków? Szokujące nagrania i kontrowersje wokół przetargu
Do redakcji XYZ trafiły nagrania dokumentujące zastrzeżenia wobec czujek dymu i tlenku węgla rozdawanych w ramach rządowego programu. Strażacy mówią o realnych obawach dotyczących skuteczności sprzętu, który ma chronić życie. Sprawdzamy kulisy przetargu i koszt zakupu urządzeń.
05.03.2026