NBP: inflacja spadnie do 2,3 proc. w 2026 r.

Inflacja w Polsce ma w najbliższych latach stabilizować się w pobliżu celu banku centralnego, a wzrost gospodarczy pozostanie relatywnie wysoki – wynika z najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Według centralnej ścieżki prognozy PKB w 2026 r. wzrośnie o 3,9 proc., a inflacja na koniec roku wyniesie 2,3 proc.

Narodowy Bank Polski prognozuje, że inflacja na koniec 2026 r. wyniesie 2,3 proc., na koniec 2027 r. – 2,4 proc., a na koniec 2028 r. – ponownie 2,3 proc. Takie wartości wynikają z centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przez bank centralny.

Według tej samej projekcji tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2026 r. ma wynieść 3,9 proc., natomiast w latach 2027 i 2028 spowolni do 2,9 proc. rocznie. Dane uwzględniają informacje dostępne do 19 lutego 2026 r.

NBP szacuje również, że potencjalny produkt polskiej gospodarki w latach 2026–2028 będzie rósł średnio o 3,2 proc. rok do roku, czyli nieco wolniej niż wynosi średnia wieloletnia. Oznacza to tempo wzrostu gospodarki możliwe do utrzymania bez generowania nadmiernej presji inflacyjnej.

Na potencjał gospodarki w analizowanym okresie pozytywnie wpłyną inwestycje realizowane w latach 2025–2026, które zwiększą zasób kapitału produkcyjnego w kolejnych latach. Według banku centralnego będzie to jeden z głównych czynników wspierających możliwości wzrostu polskiej gospodarki.

Istotną rolę odegra także napływ nowych migrantów, którzy zwiększają liczbę osób aktywnych zawodowo. Zasób cudzoziemców jest w coraz większym stopniu uwzględniany w badaniu BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), co wpływa na raportowaną liczbę pracujących i łagodzi skutki zmian demograficznych w Polsce.

Zmiany te wynikają przede wszystkim z malejącej liczby osób w wieku 25–44 lata, czyli w grupie o najwyższej aktywności zawodowej, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w innych grupach wiekowych, które są mniej aktywne na rynku pracy.

NBP wskazuje także na zmiany w tzw. luce popytowej, czyli różnicy między faktycznym a potencjalnym poziomem produkcji w gospodarce. W 2026 r., wraz z ożywieniem aktywności gospodarczej powyżej tempa potencjalnego PKB, luka popytowa przejściowo stanie się dodatnia, co może zwiększyć presję popytową i ograniczyć tempo spadku inflacji. Od 2027 r. luka ma ponownie przejść na poziomy ujemne, co – według banku centralnego – będzie sprzyjać dalszemu procesowi dezinflacji w polskiej gospodarce.

Źródło: PAP Biznes