Nie żyje właściciel OnlyFans. Zmarł w wieku 43 lat

Leonid Radvinsky, właściciel platformy OnlyFans, zmarł na raka w wieku 43 lat – podała spółka w poniedziałkowym oświadczeniu.

„Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Leo Radvinsky’ego. Leo odszedł spokojnie po długiej walce z rakiem” – przekazał rzecznik OnlyFans.

Jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Jak podaje agencja Reutera, ukraińsko-amerykański przedsiębiorca przejął firmę Fenix International Limited, właściciela OnlyFans, w 2018 r. Od tego czasu pełnił funkcję dyrektora oraz większościowego udziałowca.

Radvinsky prowadził również fundusz venture capital Leo, który założył w 2009 r. i który koncentrował się głównie na inwestycjach w spółki technologiczne.

OnlyFans, założona w 2016 r. przez brytyjskiego przedsiębiorcę Tima Stokely’ego, zyskała ogromną popularność w czasie pandemii COVID‑19.

Platforma specjalizuje się w oferowaniu płatnych treści dla fanów internetowych celebrytów. Większość z nich ma charakter co najmniej quasi-erotyczny.

Reuters informował w styczniu, że OnlyFans rozważa sprzedaż większościowego pakietu udziałów firmie inwestycyjnej Architect Capital w ramach transakcji, która wyceniałaby spółkę na ok. 5,5 mld dolarów, wraz z zadłużeniem.

