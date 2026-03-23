23.03.2026 14:54

Nie żyje właściciel OnlyFans. Zmarł w wieku 43 lat

Leonid Radvinsky, właściciel platformy OnlyFans, zmarł na raka w wieku 43 lat – podała spółka w poniedziałkowym oświadczeniu.

„Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Leo Radvinsky’ego. Leo odszedł spokojnie po długiej walce z rakiem” – przekazał rzecznik OnlyFans.

Jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Jak podaje agencja Reutera, ukraińsko-amerykański przedsiębiorca przejął firmę Fenix International Limited, właściciela OnlyFans, w 2018 r. Od tego czasu pełnił funkcję dyrektora oraz większościowego udziałowca.

Radvinsky prowadził również fundusz venture capital Leo, który założył w 2009 r. i który koncentrował się głównie na inwestycjach w spółki technologiczne.

OnlyFans, założona w 2016 r. przez brytyjskiego przedsiębiorcę Tima Stokely’ego, zyskała ogromną popularność w czasie pandemii COVID‑19.

Platforma specjalizuje się w oferowaniu płatnych treści dla fanów internetowych celebrytów. Większość z nich ma charakter co najmniej quasi-erotyczny.

Reuters informował w styczniu, że OnlyFans rozważa sprzedaż większościowego pakietu udziałów firmie inwestycyjnej Architect Capital w ramach transakcji, która wyceniałaby spółkę na ok. 5,5 mld dolarów, wraz z zadłużeniem.

Czytaj także: OnlyFans może zostać sprzedany za 8 mld dolarów. Trwają rozmowy z inwestorami

Aplikacja OnlyFans na telefonie
Na zdjęciu aplikacja OnlyFans na telefonie. Fot. Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Za sześć lat będą nas leczyć lekarze z nowych kierunków. „Uczelnie woziły studentów 250 km na anatomię" (WYWIAD)
Na prywatnych uczelniach i politechnikach masowo powstają kierunki lekarskie. Problem w tym, że często brakuje kadry, infrastruktury i miejsc specjalizacyjnych. Zdaniem prof. Michała Markuszewskiego, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za 8–10 lat narracja o niedoborze lekarzy się skończy – a w części ośrodków pojawi się problem ze znalezieniem pracy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
„Detroit Wschodu” w tarapatach. Globalne wyzwania przed tajską branżą motoryzacyjną
Tajlandia po cichu stała się czwartym co do wielkości producentem aut w Azji. Przemysł motoryzacyjny to filar jej gospodarki, ale mierzy się ze spadkiem popytu i konkurencją ze strony krajów o niższych kosztach pracy. Czy nadzieją jest elektromobilność?
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Już nie tylko Coca-Cola i Pepsi. Gigant spożywczy reaktywuje legendarną markę
Coca-Cola i Pepsi od lat rywalizują o dominację na rynku napojów gazowanych, ale korzysta na tym trzeci gracz. Keurig Dr Pepper awansował na drugie miejsce sprzedaży swojego flagowego napoju i idzie dalej – reaktywuje popularną na południu USA markę coli. Podczas gdy rywale stawiają na wersje bezcukrowe, firma wybiera prostszą strategię: klasyczną, pełnocukrową colę.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Republika gangów. Jak Haiti utraciło kontrolę nad własnym losem
Początek tego roku miał przynieść Haiti nową głowę państwa i demokratyczny reset. Zamiast tego przyniósł rozpad Przejściowej Rady Prezydenckiej i kolejny dowód na to, że państwo istnieje już głównie formalnie. Łańcuchy dostaw przejęte przez gangi, politycy namaszczani przez obce mocarstwa i wyraźnie spóźniona interwencja międzynarodowa. Zaglądamy za kulisy politycznego i gospodarczego rozpadu państwa, w którym nie ma już tak naprawdę z kim negocjować.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła spadki na warszawskiej giełdzie. Akcje PGE straciły ponad 8 proc., wyraźnie zniżkowały też notowania Budimexu, Kruka i Aliora. Spośród spółek WIG20 tylko Żabka i CD Projekt zdołały zakończyć tydzień z mocnym wzrostem.
20.03.2026