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23.06.2026 15:51

Nowe funkcjonalności w mObywatelu. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Zmiana jest odpowiedzią na rosnące potrzeby użytkowników i otwiera drogę do udostępnienia kolejnych dokumentów oraz usług cyfrowych w aplikacji. Ministerstwo Cyfryzacji konsekwentnie rozbudowuje mObywatela, by Polacy mogli załatwiać coraz więcej spraw bez wychodzenia z domu.

– Dziś przyspieszamy. Rozporządzenie przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów to fundament pod udostępnienie kolejnych usług w mObywatelu – mDyplomów, świadectw zawodowych rzeczoznawców, geodetów i ratowników medycznych, rozwoju ksiąg wieczystych, nowych funkcji dla kierowców oraz portalu poparcia. mObywatel rozwija się szybciej niż jakakolwiek inna aplikacja rządowa w Europie, a korzysta z niego już ponad 12 mln Polaków – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dyplom uczelni, dokumenty zawodowe i dane dla kierowców w mObywatelu

Rozporządzenie umożliwia wdrożenie usługi mDyplomy. Dzięki niej absolwenci uczelni będą mogli okazać dyplom ukończenia studiów oraz suplement bezpośrednio w aplikacji. mObywatel obsłuży także dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Dokumenty będą dostępne jako mobilne, pobierane ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on.

W aplikacji pojawi się możliwość dodania świadectw uprawnień zawodowych rzeczoznawców majątkowych, geodetów i kartografów, a także prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Kierowcy będą mogli sprawdzić, czy obowiązuje ich okres próbny – kiedy się rozpoczął, kiedy się kończy oraz czy nałożono na nich zakaz prowadzenia pojazdów.

Elektroniczne poparcie dla kandydatów na posłów i pozostałe zmiany w aplikacji

mObywatel umożliwi również elektroniczne udzielanie poparcia kandydatom na posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego oraz na Prezydenta RP. Zbieranie podpisów będzie możliwe po ogłoszeniu wyborów. Pełnomocnicy komitetów wyborczych zyskają dostęp do danych i wyników swojego komitetu.

W usłudze Księgi Wieczyste pojawi się możliwość wyświetlania podstawowych danych adresowych nieruchomości, pobieranych z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Zaktualizowane zostaną również dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz innych rejestrów publicznych.

Jak zauważa komunikat, „to kolejny etap dynamicznego rozwoju mObywatela". W ciągu ostatnich 2,5 roku liczba użytkowników wzrosła z 5,7 mln do ponad 12 mln. W tym czasie aplikacja została rozszerzona o 89 nowych usług, dokumentów i funkcji.

Poszczególne usługi będą wdrażane stopniowo.

Czytaj także: Z mObywatela korzysta już 12 mln użytkowników

Aplikacja mObywatel otwarta na telefonie
Na zdjęciu aplikacja mObywatel otwarta na telefonie. Fot. PAP/Albert Zawada
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