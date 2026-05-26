Z mObywatela korzysta już 12 mln użytkowników

Z aplikacji mObywatel korzysta już 12 mln osób. „To najpopularniejsza aplikacja rządowa w UE” – mówi wiceminister Dariusz Standerski.

Liczba użytkowników mObywatela podwoiła się od początku 2024 r. Wtedy sięgała 5,7 mln użytkowników, a dziś – 12 mln.

– To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Unii Europejskiej – chwali się wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Aplikacja ma średnio 1,5 mln logowań dziennie. Najpopularniejszymi usługami są mDowód, mPrawo jazdy i Moje pojazdy. Popularne w aplikacji są także funkcje takie jak historia pojazdu czy zastrzeżenie PESEL.

„Do końca czerwca tego roku trafi do niej jeszcze 11 nowości” – zapowiada resort cyfryzacji.

– Rozwijamy mObywatela jako platformę usług, która jest prosta, bezpieczna i dostępna dla każdego. 12 mln mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego – zapewnia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.