Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.05.2026
NEWSROOM XYZ
26.05.2026 12:18

Z mObywatela korzysta już 12 mln użytkowników

Z aplikacji mObywatel korzysta już 12 mln osób. „To najpopularniejsza aplikacja rządowa w UE” – mówi wiceminister Dariusz Standerski.

Liczba użytkowników mObywatela podwoiła się od początku 2024 r. Wtedy sięgała 5,7 mln użytkowników, a dziś – 12 mln.

To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Unii Europejskiej – chwali się wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Aplikacja ma średnio 1,5 mln logowań dziennie. Najpopularniejszymi usługami są mDowód, mPrawo jazdy i Moje pojazdy. Popularne w aplikacji są także funkcje takie jak historia pojazdu czy zastrzeżenie PESEL.

„Do końca czerwca tego roku trafi do niej jeszcze 11 nowości” – zapowiada resort cyfryzacji.

– Rozwijamy mObywatela jako platformę usług, która jest prosta, bezpieczna i dostępna dla każdego. 12 mln mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego – zapewnia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Kryzys w Polskiej Agencji Kosmicznej. Pracownicy składają skargi
Wicepremier Krzysztof Gawkowski i wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w trakcie konferencji na temat mObywatela
Aplikacja mObywatel ma już 12 mln użytkowników. Fot. Leszek Szymański/PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Anime może pomóc ludziom w kryzysie zdrowia psychicznego
Kreskówkowy eksperyment naukowców w Japonii może zmienić oblicze psychiatrii w kraju, który przechodzi jeden z najgłębszych kryzysów zdrowia psychicznego na świecie. Czy terapia z użyciem anime…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Bruksela buduje „zewnętrzne granice” poza Europą. Migracja staje się osią nowego porządku politycznego UE
Bruksela jeszcze kilka lat temu odrzucała pomysły „offshoringu” polityki migracyjnej jako niezgodne z europejskim modelem praw człowieka. Dziś koncepcja centrów deportacyjnych poza Unią — tzw. return…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wypalony jak polski startupowiec. „Wszystko zaczyna się od złych umów”
Nie każdy startup upada przez rynek. Czasem problemy zaczynają się już przy rozmowach z inwestorem i źle skonstruowanej umowie.
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 na plusie, najmocniej wzrosły LPP i Tauron. Dzień na GPW 25 maja 2026 r.
Tydzień na warszawskim parkiecie rozpoczął się w pozytywnych nastrojach. Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zakończyły dzień na plusie. W ramach WIG20 najmocniej zyskiwały spółki…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ryzyko sporów w PiS. Wnioski z frakcyjnych konfliktów
Od miesięcy trwają spory w Prawie i Sprawiedliwości. Ewentualne rozłamy byłyby jednak ryzykowne zarówno dla samej partii, jak i ewentualnych rozłamowców.
25.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Setki miliardów inwestycji w sztuczną inteligencję. Czy to już bańka?
Magnificent 7 wydały w pierwszym kwartale 2026 r. 135 mld dolarów na infrastrukturę AI. Cztery największe spółki planują przeznaczyć na ten cel łącznie 650 mld dolarów tylko w tym roku. Skala…
25.05.2026