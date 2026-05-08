Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.05.2026
08.05.2026 10:55

Nowy rząd Bułgarii uzyskał poparcie parlamentu

W piątek rano parlament Bułgarii udzielił poparcia nowemu rządowi. Pokieruje nim były prezydent Rumen Radew. Może to być pierwszy stabilny gabinet od 20 lat.

Za udzieleniem poparcia rządowi Rumena Radewa zagłosowało 124 parlamentarzystów. Nowy premier ogłosił, że będzie liczył na współpracę i doświadczenie opozycji, która zagłosowała przeciwko nowemu gabinetowi.

Przedstawiając cele rządu, były prezydent ogłosił, że kluczowymi zadaniami będą powstrzymanie inflacji, reforma sądownictwa, przestrzeganie praworządności, modernizacja armii, walka z przestępczością, narkotykami i oligarchizacją, restrukturyzacja gospodarki oraz poprawa sytuacji w oświacie i służbie zdrowia.

Dodał, że nie będzie zwlekał z reformami. Jeszcze w poniedziałek do parlamentu wpłynęły projekty ustaw dotyczących obniżenia inflacji i reformy wymiaru sprawiedliwości. Kolejnym zadaniem premiera będzie też opracowanie budżetu na 2026 r. – z powodu nieuchwalenia ustawy budżetowej obowiązuje dokument z ubiegłego roku.

Rząd Rumena Radewa jest pierwszym od 1997 r., który ma absolutną większość – partia Postępowa Bułgaria uzyskała 131 mandatów w 240-osobowym parlamencie. W ciągu ostatnich lat odbyło się aż 8 wyborów.

Źródło: PAP, XYZ

Rumen Radew w przeszłości był dowódcą sił powietrznych Bułgarii i prezydentem w latach 2017–2026.
