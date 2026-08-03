Nowy Spider-Man stał się drugim najbardziej kasowym filmem w historii kina. Tylko w USA zarobił 355 milionów dolarów

Sony i Marvel mają prawdziwy hit. „Spider-Man: Brand New Day" stał się drugim filmem w historii kina, który podczas weekendu otwarcia zebrał ponad 300 milionów dolarów w USA.

Nowy Spider-Man okazał się kasowym hitem. Przegrał weekend otwarcia tylko z Avengers: Endgame. Fot. Eamonn M. McCormack/Getty Images

Tylko w piątek film zarobił w Stanach 168 milionów dolarów, w sobotę zaś sprzedano biletów na łączną sumę 101,5 miliona dolarów. Sony szacuje, że w niedzielę film zarobił 84 miliony dolarów. Łącznie więc nowy Spider-Man zarobił 355 milionów dolarów. „Spider-Man: Brand New Day" stał się więc drugim filmem w historii kina, który przebił 300 milionów dolarów w weekend otwarcia. Pierwszym był „Avengers: Endgame". Zyski z biletów wyniosły siedem lat temu około 357 milionów dolarów.

Film dobrze poradził też sobie na świecie. Tylko w Chinach, jak pisze CNBC, zdobył 121 milionów dolarów, a łącznie za granicą zarobił 572 miliony dolarów – co dało 927 milionów dolarów przychodu globalnie.

– To, co oznacza to dla kin, jest nie do przecenienia – tłumaczy Paul Dergarabedian z Rentrak. – Sierpień będzie bardzo dobry finansowo i to też sugeruje, że będzie to najlepsze lato od 2019 – dodaje.

„Spider-Mana" obejrzało w USA i w Kanadzie 24,1 miliona widzów

Do kin w Stanach i w Kanadzie poszło łącznie 24,1 miliona widzów, a 24 proc. biletów sprzedano w najdroższych salach kinowych, jak Dolby Cinema czy 4DX. Nowy Spider-Man nie był za to pokazywany w IMAX – te ekrany zarezerwowano bowiem dla „Odysei" Christophera Nolana i Universalu.

– To fantastyczne otwarcie i jesteśmy wdzięczni widzom, że poszli do kin, by obejrzeć ten film tak, jak powinien być oglądany – ocenia Kevin Feige, producent filmu i szef Marvel Studios. – Ten debiut pokazuje siłę postaci z uniwersum Marvela i ich związki z fanami na całym świecie. A do tego zapowiada ekscytujące rzeczy w przyszłości – podsumowuje. Film bowiem wprost nawiązuje do grudniowego megahitu Marvela i Disneya, czyli Avengers: Doomsday, w którym Robert Downey Jr., znany do tej pory jako Iron Man, zagra jednego z największych antybohaterów Marvela, doktora Victora von Dooma.