Kategoria artykułu: Biznes
Nowelizacja ustawy deweloperskiej game changerem dla całej branży?
Deweloperzy stracą furtkę do unikania odpowiedzialności, a nabywcy zyskają realną ochronę pieniędzy i czasu. Nowelizacja ustawy deweloperskiej, którą właśnie skierowano do konsultacji, to jedna z najpoważniejszych zmian na rynku pierwotnym od lat.
06.08.2026, 04:15
Jedną z najbardziej przełomowych zmian jest nowy art. 41b. Ma on ograniczyć praktykę szybkiej likwidacji spółek celowych (SPV) po zakończeniu inwestycji. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego deweloperzy nie będą mogli już tak łatwo zamykać spółek celowych po zakończeniu inwestycji.
- Jak zakaz waloryzacji ceny wpłynie na rozliczenia różnic metrażu i zmian lokatorskich.
- Co oznacza dla deweloperów zamknięty katalog powodów odstąpienia od umowy z nabywcą.