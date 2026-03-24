24.03.2026 10:08

Orlen obniża ceny hurtowe paliw

We wtorek Orlen obniżył ceny hurtowe paliw. Metr sześcienny benzyny bezołowiowej potaniał o 45 zł, a oleju napędowego – o 87 zł. Poprzednio koncern zmieniał ceny hurtowe w sobotę 21 marca.

Zgodnie z nowym cennikiem benzyna Eurosuper 95 kosztuje 5 688 zł za m sześc., o 45 zł mniej. Z kolei olej napędowy Ekodiesel kosztuje 7 171 zł za m sześc. – o 87 zł mniej.

Ostatnia zmiana cen hurtowych Orlenu odbyła się w sobotę 21 marca, gdy benzyna 95 potaniała o 6 zł za m sześc., podczas gdy olej napędowy wzrósł aż o 521 zł.

Ceny paliw gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko-izraelski atak na Iran i odwet Teheranu doprowadziły do sparaliżowania żeglugi przez cieśninę Ormuz, którędy płynie ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

28 lutego, w dniu wybuchu wojny w Iranie, w hurcie Orlenu m sześc. benzyny 95 kosztował 4 466 zł, a oleju napędowego – 4 809 zł.

Po rozpoczęciu konfliktu Orlen zapewnił, że dostawy ropy naftowej trafiają do rafinerii zgodnie z harmonogramem, oraz że dzięki dywersyfikacji kierunków dostaw ograniczył ryzyko związane z niestabilną sytuacją. 9 marca koncern ogłosił, że jego marża na olej napędowy została obniżona z 25 gr „niemal do zera”, aby ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw.

W poniedziałek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że Orlen minimalizuje marże na tyle, ile się da bez działania na szkodę firmy. Wskazał, że rząd rozpatruje kwestię akcyzy i VAT.

Nie mieliśmy do czynienia z takim zamieszaniem, z tak wielkim kryzysem chyba nigdy [...] To, co dla nas jest kluczowe, to zabezpieczenie dostaw, stabilności, tego, żeby nie było braków na stacjach benzynowych – stwierdził.

Źródło: PAP

Ceny ropy znów rosną. Rynki obawiają się eskalacji na Bliskim Wschodzie
stacja benzynowa Orlen
We wtorek Orlen obniżył ceny hurtowe paliw. Fot. PAP/Albert Zawada
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
22.03.2026
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026