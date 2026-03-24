Orlen obniża ceny hurtowe paliw

We wtorek Orlen obniżył ceny hurtowe paliw. Metr sześcienny benzyny bezołowiowej potaniał o 45 zł, a oleju napędowego – o 87 zł. Poprzednio koncern zmieniał ceny hurtowe w sobotę 21 marca.

Zgodnie z nowym cennikiem benzyna Eurosuper 95 kosztuje 5 688 zł za m sześc., o 45 zł mniej. Z kolei olej napędowy Ekodiesel kosztuje 7 171 zł za m sześc. – o 87 zł mniej.

Ostatnia zmiana cen hurtowych Orlenu odbyła się w sobotę 21 marca, gdy benzyna 95 potaniała o 6 zł za m sześc., podczas gdy olej napędowy wzrósł aż o 521 zł.

Ceny paliw gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko-izraelski atak na Iran i odwet Teheranu doprowadziły do sparaliżowania żeglugi przez cieśninę Ormuz, którędy płynie ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

28 lutego, w dniu wybuchu wojny w Iranie, w hurcie Orlenu m sześc. benzyny 95 kosztował 4 466 zł, a oleju napędowego – 4 809 zł.

Po rozpoczęciu konfliktu Orlen zapewnił, że dostawy ropy naftowej trafiają do rafinerii zgodnie z harmonogramem, oraz że dzięki dywersyfikacji kierunków dostaw ograniczył ryzyko związane z niestabilną sytuacją. 9 marca koncern ogłosił, że jego marża na olej napędowy została obniżona z 25 gr „niemal do zera”, aby ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw.

W poniedziałek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że Orlen minimalizuje marże na tyle, ile się da bez działania na szkodę firmy. Wskazał, że rząd rozpatruje kwestię akcyzy i VAT.

– Nie mieliśmy do czynienia z takim zamieszaniem, z tak wielkim kryzysem chyba nigdy [...] To, co dla nas jest kluczowe, to zabezpieczenie dostaw, stabilności, tego, żeby nie było braków na stacjach benzynowych – stwierdził.

