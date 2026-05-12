Na GPW lekka wyprzedaż. Podsumowanie notowań 12 maja 2026 r.

O godz. 16.15 WIG20 spadał o 1,7 proc. do ok. 3 525 pkt, WIG zniżkował o 1,1 proc. do ok. 130 337 pkt, mWIG40 szedł w dół o 1,1 proc. do ok. 9 033 pkt.

Słaba sesja na GPW, lekki efekt risk-off

W ujęciu sektorowym na GPW najbardziej zniżkował WIG-Odzież, który traci 2,2 proc. Największe wzrosty notował natomiast WIG-CEE, rosnąc o 1 proc.

– Mamy słabszą sesję na WIG, słabszą sesję na DAX. Dolar się umacnia, indeks MSCI, czyli rynki wschodzące, również spadają – powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko, analityk i makler DM BOŚ.

Zdaniem analityka jest to wynik zbiegu kilku czynników, w tym poniedziałkowej wypowiedzi Donalda Trumpa sugerującej, że jest on bliski podjęcia decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem.

Analityk wskazał, że w konsekwencji cena ropy rośnie i widoczny jest lekki efekt risk-off na rynku.

Dodał, że we wtorek w trakcie sesji azjatyckiej indeks KOSPI nie zachowywał się najlepiej.

– KOSPI generalnie jest takim barometrem, ostatnio dla rynków wschodzących – powiedział Konrad Ryczko.

Indeks zaliczył spadek po publikacji prezydenckiego doradcy, który zaproponował „dywidendę” od zysków generowanych przez AI, która miałaby trafić do obywateli. W reakcji KOSPI spadł o ponad 5 proc., choć odrobił część zysków gdy urzędnik doprecyzował, że chodzi o „nadwyżkę dochodów podatkowych”. Na zamknięciu indeks stracił 2,3 proc.

Rosnąca w USA inflacja schładza rynkowe nastroje

Analityk zwrócił uwagę, że uwaga inwestorów skupiona jest na wtorkowych danych z amerykańskiej gospodarki dotyczących inflacji CPI.

Ceny konsumpcyjne CPI w USA w kwietniu wzrosły o 3,8 proc. rok do roku oraz o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca – podał amerykański Departament Pracy. Oczekiwano wzrostu o 3,7 proc. r/r oraz o 0,6 proc. m/m.

– Rynek będzie teraz obserwować zarówno dane dotyczące inflacji konsumenckiej, jak i producenckiej, czyli CPI i PPI, szukając sygnałów, czy ten squeeze podażowy na poziomie surowców energetycznych nie zaczyna przenikać do gospodarki – powiedział Konrad Ryczko.

– Jeżeli zacznie przenikać, wskaźniki inflacyjne zaczną rosnąć. To będzie sygnał, że na rynku stopy procentowej należałoby zacząć coś robić i kierować się raczej w stronę scenariusza podwyżek stóp, a nie obniżek czy stabilizacji. To oczywiście teoretycznie powinno być dość negatywne dla rynku akcyjnego – dodał.

Jak wskazał analityk, w poniedziałek było odbicie na WIG20, natomiast we wtorek zostało ono całkowicie skorygowane.

– Jesteśmy w okolicach minimum, ale wydaje mi się, że poziomy 3 500–3 480 pkt nadal figurują jako wsparcie dla WIG20 i rynek osłania się w tych rejonach, czekając na dalszy rozwój sytuacji, zwłaszcza w kontekście geopolitycznym – powiedział Konrad Ryczko.

Zdaniem analityka pierwsze wyraźne sygnały z gospodarek, pokazujące przyspieszenie inflacji, mogą stać się negatywnym impulsem dla rynków.

– Ogólnie wtedy może pojawić się większy risk-off, ale na razie, choć inflacja wzrosła, to większość uczestników rynku zakłada, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może zbliżać się do końca i uda się uniknąć silniejszych konsekwencji – powiedział.

Analityk zwrócił też uwagę, że wsparciem dla rynku pozostają wyniki amerykańskich spółek technologicznych.

– Temat geopolityczny jest gdzieś z boku i niby stanowi ryzyko, ale z drugiej strony kwartalne wyniki spółek technologicznych w USA były bardzo dobre. Mamy też sektor AI, który napędza rynek – powiedział Konrad Ryczko.

Jego zdaniem inwestorzy skupiają się obecnie na pozytywnych elementach, licząc jednocześnie, że negatywne czynniki geopolityczne z czasem osłabną.

Mocne spadki spółek z WIG20, na plus wyróżnial się Alior Bank

We wtorek ok. godz. 16.15 spadałą większość spółek wchodzących w skład WIG20. Najmocniej, o 3,1 proc., traciło Pepco.

W dół szły także notowania Modivo, które spadały o 3 proc., Kęt, które traciły 2,5 proc., oraz Allegro, spadającego o 2,1 proc.

We wtorek Allegro poinformowało o uruchomieniu nowej aplikacji opartej na ChatGPT.

Spadł także kurs Orlenu, o 0,4 proc. do 143,3 zł. Spółka notowała najwyższe obroty na sesji, na poziomie ok. 183 mln zł.

Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach kontynuowały wzrosty po tym, jak prezydent USA Donald Trump poddał w wątpliwość rozejm Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Orlen podał w poniedziałek po sesji, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2026 r. dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów o łącznej wysokości 1,145 mld zł, w szczególności nakładów w wysokości 0,880 mld zł związanych z realizacją projektu Nowa Chemia.

Jedyną rosnącą spółką w indeksie WIG20 był Alior Bank, który zyskuje 1,1 proc.

Wśród spółek z mWIG40 najmocniej spadały notowania Ten Square Games, które traciły 5,7 proc. Producent gier wypracował w I kwartale 2026 r. 18,9 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 30,5 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 18,1 mln zł.

Główne wnioski Na GPW 12 maja 2026 r. dominowały spadki wpisujące się w globalny tryb risk-off. Spadki wszystkich głównych indeksów w Warszawie (WIG20, WIG, mWIG40) są zbieżne ze słabszym sentymentem na rynkach bazowych (DAX) i rynkach wschodzących (MSCI EM), czemu towarzyszy umocnienie dolara. To wskazuje na ostrożność inwestorów i ograniczanie ryzyka – wskazał Konrad Ryczko, analityk i makler DM BOŚ. Geopolityka i drożejąca ropa nasilają presję na rynek akcji, którym nie sprzyjają także dane o wyższej inflacji w USA. Dane o CPI w USA powyżej oczekiwań wzmacniają obawy, że presja kosztowa może przenikać do gospodarki. Krótkoterminowo WIG20 korzysta ze wsparcia technicznego w rejonie 3 500–3 480 pkt – zauważył Ryczko. Zdaniem analityka szczególnie pierwsze wyraźne sygnały z gospodarek, pokazujące przyspieszenie inflacji, mogą stać się negatywnym impulsem dla rynków.

Źródło: PAP, XYZ