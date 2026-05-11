Warszawskie indeksy znowu w górę. Podsumowanie notowań GPW 11 maja 2026 r.

WIG20 kończył poniedziałek 11 maja na istotnym plusie, gdy większość największych spółek na GPW cieszyła się istotnymi wzrostami. Warszawska giełda zdaje się korzystać z pozytywnego sentymentu, jaki panuje na początku tygodnia na rynkach finansowych.

11.05.2026, 17:11
Na zdjęciu logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak radziła sobie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 20 kwietnia 2026 r.
  2. Które spółki najbardziej rosły.
  3. Które szły w dół.
Według stanu z ok. godz. 16.30 WIG20 zmierzał do odnotowania wzrosu rzędu 1,5 proc., WIG podążał w podobnym kierunku.

Pracownicy Dino chcą więcej i nie zamierzaj odpuszczać

Wśród największych spółek na GPW negatywnie wyróżniało się Dino (-2,63 proc.).

W poniedziałek związkowcy poinformowali, że spółka przyznała pracownikom podwyżki, ale znacznie mniejsze, niż ich żądania.

Przed weekendem pracownicy sieci Dino mieli dowiedzieć się o niespodziewanej podwyżce 300 zł. W pierwszym miesiącu ma być wypłacona w formie dodatku, a od kolejnego miesiąca wejść w skład płacy zasadniczej.

Związkowcy domagają się jednak znacznie wyższego wzrostu wynagrodzeń – o 900 zł, a także utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia. Zapowiedzieli już kolejne protesty.

11 maja na GPW przeważały wzrosty

Mocno w górę szedł KGHM (4,95 proc.), Orlen zyskiwał 2,71 proc.

Również znacząco w górę piął się kurs PGE (+3,42 proc.).

Dzisiaj Polska Grupa Energetyczna i duński koncern Ørsted zainstalowali pierwsze fundamenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Tym samym – jak poinformowała spółka – projekt wkroczył w kluczową fazę prac instalacyjnych na morzu.

Inwestycja powstaje około 40 km od wybrzeża na wysokości Ustki. Jej koszt sięga niemal 30 mld zł.

Wyróżniało się także XTB (+6,41 proc.) i PKP Cargo (+5,36 proc.).

XTB chce, by Komisja Nadzoru Finansowego na nowo rozpatrzyła sprawę nałożenia 20 mln zł kary.

Z kolei PKP Cargo podpisało z MON porozumienia, które obejmuje kwestie takie jak dbanie strategiczne linie kolejowe czy zapasy taboru.

–To zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu zbrojnego, ale będziemy też to wykorzystywać w przypadku różnego rodzaju ćwiczeń – stwierdził wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że kwestia szybkiego przemieszczania wojsk jest kluczowa dla zdolności obronnych Polski, ale też całej Europy.

Dawno nie było tak dobrego sezonu wynikowego w USA

Jak zauważył analityk domu maklerskiego XTB Mikołaj Sobierajski, mamy jeden z najmocniejszych sezonów wynikowych w Stanach Zjednoczonych od lat.

„Spółki w dużej części zaskakują pozytywnie, a rynek akcji zachowuje się tak, jakby nie do końca brał pod uwagę ryzyka, które w tle nadal są obecne. Co szczególnie interesujące, wszystko to dzieje się w otoczeniu, które trudno nazwać spokojnym. Konflikt w rejonie Zatoki Perskiej trwa od końca lutego, napięcia geopolityczne nie zniknęły, a mimo to sentyment inwestycyjny pozostaje wyjątkowo odporny" – napisał Sobierajski.

Jak podkreślił, dominuje podejście „wyżej, wyżej, wyżej”, w którym każda kolejna fala wyników i każda kolejna inwestycja w tzw. sztuczną inteligencję (AI) staje się argumentem za dalszym wzrostem.

„I dopóki ten mechanizm działa, trudno znaleźć naturalny moment, w którym ta narracja miałaby się odwrócić" – zauważył.

W takim środowisku zbyt wielu powodów do narzekania nie mają też raczej inwestorzy na GPW. WiG20 tylko od początku 2026 r. jest na blisko 10-proc. plusie, WIG zyskał ponad 11 proc.

Główne wnioski

  1. Warszawski rynek akcji był 11 maja w wyraźnie dobrej kondycji, co potwierdzają solidne wzrosty głównych indeksów, w tym WIG20.
  2. Negatywnie w wWI20 wyróżniało się Dino. Spółka odczuwa w ostatnim czasie presję ze strony związków zawodowych, które domagają się m.in. istotnego wzrostu wynagrodzeń.
  3. Ok. godz. 16.30 mocno w górę szedł KGHM (4,95 proc.), Orlen zyskiwał 2,71 proc. PGE – 3,42 proc. Polska Grupa Energetyczna i duński koncern Ørsted zainstalowali pierwsze fundamenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.