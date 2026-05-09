Parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa. Putin wygłosił przemówienie

W Moskwie rozpoczęła się się wojskowa parada z okazji Dnia Zwycięstwa, obchodzonego w Rosji na pamiątkę zwycięstwa ZSRR i koalicji antyhitlerowskiej nad Niemcami w II wojnie światowej.

Podczas uroczystości przemawiał Władimir Putin – podaje Reuters. W trwającym osiem minut przemówieniu zadeklarował, że Rosja osiągnie zwycięstwo nad Ukrainą w wojnie, którą Kreml nazywa „specjalną operacją wojskową”.

„Wielki wyczyn zwycięskiego pokolenia inspiruje żołnierzy realizujących dziś zadania specjalnej operacji wojskowej. Stawiają czoła agresywnej sile uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód” – powiedział Putin cytowany przez agencję.

Parada Zwycięstwa w Moskwie w okrojonej formie

W tym roku parada zwycięstwa na Placu Czerwonym ma okrojoną formułę, bez sprzętu wojskowego i z mniejszą liczbą uczestników. Uroczystość po raz pierwszy od 18 lat ma odbyć się bez kolumny pojazdów wojskowych.

Reuters podaje, że w sobotę w Moskwie zorganizowano pokaz rosyjskiej broni wyświetlany na ekranach ustawionych na Placu Czerwonym. Transmitowano go także w telewizji państwowej. W defiladzie wojskowej wzięli udział rosyjscy żołnierze oraz żołnierze Korei Północnej, którzy walczyli na Ukrainie w obwodzie kurskim. Nad Kremlem przeleciały myśliwce.

W ubiegłym roku w paradzie wzięło udział 11,5 tys. żołnierzy i 180 pojazdów wojskowych. Okrojoną w tym roku formułę uroczystości, która tradycyjnie wiązała się z pompą i pokazem siły, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tłumaczył dziennikarzom względami bezpieczeństwa i rzekomym zagrożeniem terrorystycznym.

Dzień przed paradą prezydent USA Donald Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni w wojnie Rosji z Ukrainą. Według wpisu prezydenta USA rozejm ma obowiązywać od 9 do 11 maja i obejmować wstrzymanie wszystkich działań kinetycznych oraz wymianę jeńców.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w piątek dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas parady w Moskwie. Decyzję uzasadniono względami humanitarnymi oraz ustaleniami ze stroną amerykańską.