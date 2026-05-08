Trump ogłasza trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą
Donald Trump poinformował o planowanym rozejmie między Rosją a Ukrainą w dniach 9–11 maja, który ma objąć wstrzymanie walk i wymianę po 1000 jeńców.
Donald Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni w wojnie Rosji z Ukrainą. Według wpisu byłego prezydenta USA rozejm ma obowiązywać od 9 do 11 maja i obejmować wstrzymanie wszystkich działań kinetycznych oraz wymianę jeńców — po 1000 osób z każdej strony.
Trump poinformował, że inicjatywa została podjęta na jego wniosek i zaakceptowana przez prezydenta Rosji Władimira Putina oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Termin rozejmu zbiega się z obchodami Dnia Zwycięstwa w Rosji, ale — jak podkreślił — ma też znaczenie dla Ukrainy, która była „istotną częścią II wojny światowej”.
Prezydent USA ocenił, że zawieszenie broni może być początkiem zakończenia konfliktu, który określił jako „największy od czasów II wojny światowej”. Dodał, że trwają rozmowy dotyczące trwałego zakończenia wojny i — jego zdaniem — strony „są coraz bliżej porozumienia”.
Do oświadczenia odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski, który podziękował Donaldowi Trumpowi za dyplomatyczne zaangażowanie: