Partie Nowa Nadzieja i Imperium Kontratakuje połączą się. Mentzen zachowa starą nazwę ugrupowania

21 lutego w Warszawie odbędzie się kongres, na którym Nowa Nadzieja ma połączyć się z partią Imperium Kontratakuje. Powstanie nowego ugrupowania ma pozwolić na zachowanie nazwy partii Sławomira Mentzena, gdyby podtrzymana została decyzja o wykreśleniu obecnej Nowej Nadziei z rejestru partii politycznych.

Zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 listopada 2025 r. Nowa Nadzieja ma zostać wykreślona z ewidencji partii politycznych. Jest to pokłosie wniosku przekazanego do sądu przez Państwową Komisję Wyborczą. Partia Sławomira Mentzena bowiem spóźniła się z przedstawieniem przed komisją sprawozdania finansowego za 2024 r.

Według ustawy o partiach politycznych w przypadku niezłożenia przez partię sprawozdania w terminie PKW występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji. Przedstawiciele Nowej Nadziei w publicznych wystąpieniach utrzymywali, że sprawozdanie zostało przedstawione w terminie. Ugrupowanie odwołało się od tej decyzji, a apelacja jeszcze się nie zakończyła.

Partia Imperium Kontratakuje została wpisana do ewidencji partii politycznych 7 stycznia. Jej powstanie ma być awaryjnym planem na wypadek, gdyby uratowanie Nowej Nadziei nie było możliwe. W statucie Imperium Kontratakuje założycielami ugrupowania są Wojciech Machulski, Tomasz Grabarczyk oraz Szymon Śmierciak – wszyscy trzej są działaczami Nowej Nadziei.

