PERN rozbudowuje bazę paliwową w Koluszkach. Nowa inwestycja ma wartość prawie 40 mln zł

PERN podpisał umowę z Aldesa Construcciones Polska na rozbudowę Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach. Ma tam powstać nowy zbiornik na olej napędowy o pojemności 33 tys. metrów sześciennych. Wartość tej inwestycji to blisko 40 mln zł.

– Pojemność bazy jest obecnie w pełni wykorzystywana, a nowy zbiornik umożliwi zwiększenie liczby obsługiwanych klientów i pozwoli lepiej wykorzystać lokalizację obiektu, który odgrywa ważną rolę w krajowym łańcuchu logistycznym paliw – wyjaśnia Bartłomiej Ziółkowski, kierownik Działu Koluszki. Nowy zbiornik sprawi, że pojemność magazynowa bazy wzrośnie z 439 do 472 tys. metrów sześciennych.

– Podpisana umowa jest kolejnym etapem realizowanego przez spółkę programu inwestycyjnego PERN, który zakłada systematyczną rozbudowę infrastruktury magazynowej i transportowej. Tego typu inwestycje wzmacniają bezpieczeństwo dostaw paliw i odporność krajowego systemu paliwowego. Rozbudowa pojemności pozwala amortyzować wahania popytu, zapewnia ciągłość dostaw w skali całego kraju i zwiększa odporność systemu logistycznego na zmiany rynkowe i czynniki zewnętrzne – mówi Daniel Świętochowski, prezes PERN.

PERN rozbudowuje nie tylko bazy paliwowe

To dopiero początek planów PERN. Jeszcze w tym roku firma chce rozpocząć budowę w Koluszkach zbiornika na benzynę o pojemności 24 tys. metrów sześciennych (ruszył przetarg). Do tego spółka planuje inwestycję w Bazie Paliw w Kawicach (woj. dolnośląskie) – powstanie tam zbiornik na olej napędowy o pojemności 33 tys. metrów sześciennych. Łącznie w projektowaniu jest siedem zbiorników o pojemności 250 tys. metrów sześciennych. W tym roku firma chce też wydać 416 mln zł na inwestycje i modernizacje oraz 126 mln zł na remonty infrastruktury.

Obecnie PERN dysponuje pojemnościami magazynowymi przekraczającymi 4,2 mln metrów sześciennych dla ropy oraz 2,8 mln metrów sześciennych dla paliw. Planowane inwestycje mają zwiększyć stabilność systemu dystrybucji paliw i możliwości obsługi rynku.

Obok zbiorników PERN rozwija także inne elementy infrastruktury paliwowej. W Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej trwa rozruch masowego frontu kolejowego, który zwiększy możliwości przeładunkowe obiektu. Powstanie tam 21 dwustronnych stanowisk, umożliwiających jednoczesny rozładunek 30 cystern kolejowych.

Spółka rozbudowuje też Naftoport. Powstaje tam szóste stanowisko przeładunkowe ropy naftowej, przystosowane do obsługi zbiornikowców klasy VLCC o długości ponad 300 metrów i zanurzeniu do 15–17 metrów. Inwestycja, realizowana wspólnie z Zarządem Morskiego Portu w Gdańsku S.A., pozwoli zwiększyć przepustowość Naftoportu o 9 mln ton rocznie. Trwa także rozbudowa punktu przeładunku paliw w porcie w Gdyni, co umożliwi obsługę największych tankowców na Bałtyku.