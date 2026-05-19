Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
NEWSROOM XYZ
19.05.2026 19:28

PGE odwołała wiceprezesa bez podania przyczyny

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej odwołała Roberta Kowalskiego z funkcji wiceprezesa ds. wsparcia i rozwoju nie podając przyczyn tej decyzji – poinformowała we wtorek PGE w komunikacie giełdowym.

Kowalski – zgodnie z informacją na stronie internetowej PGE – funkcję pełnił od 15 maja 2024 r.

Pod koniec 2025 r. nowym prezesem spółki został Dariusz Lubera, który zastąpił na tym stanowisku Dariusza Marca. Jak wówczas informowaliśmy, Marzec mógł stracić posadę przez czynniki polityczne. W grudniu toczyły się bowiem negocjacje w sprawie wysokości taryf na sprzedaż energii elektrycznej i poświęcenie prezesa największej spółki w branży mogło zadziałać jako straszak.

Źródło: XYZ, PAP

Przeczytaj również: Rząd zwiększa ambicje dotyczące wiatraków na morzu. PGE: branża wraca na dobre tory

Logo Polskiej Grupy Energetycznej na jednym z budynków spółki
Rada nadzorcza PGE odwołała wiceprezesa Roberta Kowalskiego. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy sen Indii grozi blackoutem. Jak sztuczna inteligencja drenuje sieć
Indie chcą być jednym z liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji. W najludniejszym kraju świata na potęgę powstają centra danych. Ich dynamiczny rozwój dramatycznie obciąża jednak krajową sieć…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Putin ma nowy plan na kraje bałtyckie. Odtwarza niebezpieczny schemat z Ukrainy
Kraje bałtyckie stały się w ostatnim czasie obszarem coraz intensywniejszych politycznych, dezinformacyjnych i dywersyjnych działań Rosji. Są sygnały, że Kreml może sięgnąć po wypróbowany w Ukrainie…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska firma w sercu projektu big techów. RedStone obsłuży płatności przyszłości, także między agentami AI
Polski RedStone znalazł się w centrum jednego z najambitniejszych projektów płatniczych ostatnich lat. Projekt Tempo, rozwijany przez Stripe i Paradigm, zebrał setki milionów dolarów od gigantów…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czym handluje Berkshire Hathaway? Największe przetasowania w portfelu od lat
Tak dużych zmian w portfelu Berkshire Hathaway nie było od lat. Tylko w pierwszym kwartale łączna wartość transakcji wyniosła 40 mld dolarów. Sprawdzamy, co kupował i sprzedawał konglomerat stworzony…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zmiana prezesa PwC Polska. Przemek Paprotny zapowiada ofensywę technologiczną
Od 1 lipca Przemek Paprotny zastąpi Michała Mastalerza na stanowisku prezesa PwC Polska. To kolejne przetasowanie na najwyższych szczeblach zarządczych firmy doradczej, która ma w Polsce ponad 8 tys.…
18.05.2026