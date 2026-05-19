PGE odwołała wiceprezesa bez podania przyczyny

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej odwołała Roberta Kowalskiego z funkcji wiceprezesa ds. wsparcia i rozwoju nie podając przyczyn tej decyzji – poinformowała we wtorek PGE w komunikacie giełdowym.

Kowalski – zgodnie z informacją na stronie internetowej PGE – funkcję pełnił od 15 maja 2024 r.

Pod koniec 2025 r. nowym prezesem spółki został Dariusz Lubera, który zastąpił na tym stanowisku Dariusza Marca. Jak wówczas informowaliśmy, Marzec mógł stracić posadę przez czynniki polityczne. W grudniu toczyły się bowiem negocjacje w sprawie wysokości taryf na sprzedaż energii elektrycznej i poświęcenie prezesa największej spółki w branży mogło zadziałać jako straszak.

Źródło: XYZ, PAP

