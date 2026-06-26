PGZ nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów

List intencyjny dotyczący współpracy przy produkcji różnych typów dronów podpisali podczas konferencji URC2026 w Gdańsku przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz ukraińskiego producenta TAF Industries – infomruje PGZ.

– Nasz partner to producent tysięcy dronów wykorzystywanych przez siły zbrojne Ukrainy. W liście intencyjnym określamy priorytety współpracy, w tym wymianę technologii oraz pozyskanie przez PGZ kompetencji w zakresie produkcji dronów. Docelowo chcemy uruchomić tę produkcję w Polsce – powiedział prezes PGZ Adam Leszkiewicz.

TAF Industries to jeden z największych producentów dronów na Ukrainie. Firma wytwarza sprawdzone w warunkach bojowych drony FPV (First Person View), systemy rozpoznawcze oraz latające retranslatory sygnału, umożliwiające operowanie dronami FPV w warunkach silnego przeciwdziałania elektronicznego i trudnego terenu. Flagowym produktem spółki jest dron Kolibri, który – według firmy – odpowiada za zniszczenie tysięcy jednostek sprzętu pancernego przeciwnika. TAF rozwija także wyspecjalizowane drony przechwytujące, wykorzystywane m.in. do zwalczania irańskich dronów Shahed, oraz własne systemy walki elektronicznej.

– Z naszej perspektywy widzimy potencjał współpracy z TAF Industries przede wszystkim w obszarze systemów dronowych, antydronowych oraz rakietowych – dodał Leszkiewicz.

Prezes PGZ zaznaczył, że po podpisaniu listu intencyjnego strony będą kontynuować rozmowy dotyczące szczegółów współpracy oraz doprecyzowania potrzeb polskich sił zbrojnych. Podkreślił przy tym, że strategicznym celem PGZ pozostaje uruchomienie produkcji dronów w Polsce.

– Niektóre kwestie wymagają jeszcze uzgodnień i ze względów bezpieczeństwa nie możemy ujawniać szczegółów – powiedział szef PGZ.

Dodał, że decyzje dotyczące konkretnych typów dronów, które mogłyby trafić do produkcji w Polsce, powinny zapaść do końca bieżącego roku.

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