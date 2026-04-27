Premier: polski plan budowy armady dronowej będzie wspierany przez Ukrainę

Polski plan budowy armady dronowej będzie wspierany przez ukraińskie kompetencje i myśl techniczną – ogłosił w poniedziałek premier Donald Tusk, uczestniczący wraz z premierką Ukrainy Julią Swyrydenko w konferencji Road to URC – „Security and Defence Dimension”.

– Dla mnie bardzo ważne jest, aby te tragiczne, a równocześnie imponujące doświadczenia Ukrainy w konfrontacji z Rosją stały się także częścią polskiego know-how, jak bronić polskiego nieba – mówił premier Donald Tusk podczas konferencji.

Premier podkreślił, że tylko bezpieczna Ukraina, Polska i Europa będą w stanie sprostać zadaniu, jakim jest odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych. Ocenił też, że to właśnie Ukraina okazała się partnerem dla państw chcących bronić swojej przestrzeni powietrznej – dzięki, jak mówił, „specyficznemu, unikatowemu know-how, jak się bronić dziś i jutro przed atakami z powietrza”.

– Z wielką satysfakcją mogę dziś ogłosić, że polski plan budowy armady dronowej będzie planem wspieranym także przez myśl techniczną oraz kompetencje dronowe naszych ukraińskich przyjaciół. Będziemy inwestować w to wspólne pieniądze europejskie, polskie oraz – jak powiedziałem – kompetencje i zdolności Ukrainy – zapowiedział szef rządu.

– Dziś zaczynamy ten wielki projekt armady dronów. Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową, abyśmy mogli nie tylko pomagać Ukrainie, ale też z pełnym przekonaniem powiedzieć Polkom i Polakom, że jesteśmy bezpieczni – dodał premier.

Swyrydenko: ukraiński sektor obronny ma najnowocześniejsze rozwiązania

– Ukraiński sektor obrony przeszedł ogromną zmianę. Byliśmy krajem, który otrzymywał pomoc od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, a teraz sami jesteśmy w stanie zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie obronności – podkreśliła premierka Ukrainy Julia Swyrydenko.

Zaznaczyła, że ukraińskie systemy zmieniają naturę wojny Rosji przeciw Ukrainie.

– Jesteśmy w stanie niszczyć czołgi, drogie systemy i drony. To nasza rzeczywistość – powiedziała Swyrydenko.

– Wiele z tych systemów, których używamy, jest produkowanych w Ukrainie. Myślę, że wykonaliśmy ogromny skok – dodała premier Ukrainy.

Wyraziła też nadzieję, że współpraca Polski i Ukrainy w tym zakresie wzmocni oba kraje i zapewni bezpieczeństwo.

– Aktywnie zachęcamy do wspólnych przedsięwzięć, które będą realizowane zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. To także nowe możliwości biznesowe dla wszystkich naszych firm – mówiła Swyrydenko.

Premierka Ukrainy dziękuje Polsce, premier Polski dziękuje Ukrainie

Szczyt w Rzeszowie Road to URC (Ukraine Recovery Conference) – „Security and Defence Dimension” jest etapem przygotowań do czerwcowego forum URC, które odbędzie się w Gdańsku i będzie poświęcone powojennej rekonstrukcji ukraińskiego państwa.

W poniedziałek rano, tuż przed szczytem, Tusk spotkał się w Rzeszowie z premierką Ukrainy Julią Swyrydenko.

Premier przekazał, że w trakcie rozmowy ze Swyrydenko po raz kolejny usłyszał słowo „dziękuję” za to, co Polki i Polacy robili dla Ukraińców. Dodał, że on podziękował jej natomiast za bohaterską obronę przed Rosją.

– Ta idea, aby cały wolny świat zjednoczył się nie tylko wokół pomocy dla Ukrainy w jej walce obronnej z Rosją, ale także na rzecz przyszłych planów i realizacji odbudowy Ukrainy po wojnie, jest dla nas kluczowa. Głęboko wierzymy, że ta wojna nie przyniesie agresorowi oczekiwanych rezultatów, że Ukraina utrzyma swoją niepodległość i integralność terytorialną. Wówczas właśnie potrzebna będzie ta wspólna, wielka akcja na rzecz odbudowy Ukrainy niszczonej bezwzględnie przez rosyjskiego agresora – powiedział Tusk.

Jak zaznaczył, wojna pokazała zarówno agresorowi, jak i całemu światu, że Ukraina jest w stanie obronić swoje terytorium, wolność i niepodległość. Pokazuje także – mówił – na czym polega międzynarodowa solidarność i współpraca.

– Ta wojna pokazuje również, że narody wolnego świata, w tym narody europejskie, są w stanie zaangażować się finansowo, personalnie oraz w działania praktyczne i planowanie przyszłości na rzecz obrony i wsparcia Ukrainy. I to jest coś bezprecedensowego – dodał premier.

Źródło: PAP

