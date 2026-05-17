Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.05.2026
NEWSROOM XYZ
17.05.2026 14:54

PIE: recykling aluminium może być sposobem na większą niezależność surowcową

Recykling aluminium może być sposobem na zwiększenie niezależności krajowej gospodarki od importu surowców potrzebnych w procesie transformacji energetycznej – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Polska jest importerem netto aluminium, a krajowa produkcja metalu odpowiada tylko za 13 proc. krajowego zużycia. W 2025 r. Polska była 10. największym importerem aluminium na świecie – wskazali ekonomiści PIE w „Tygodniku gospodarczym”.

„Choć wśród dostawców tego materiału do Polski znajduje się wiele państw UE (Holandia, Szwecja, Dania, Niemcy), należy wskazać, że 10 proc. importu do Polski w 2025 r. stanowiły dostawy z Rosji, a ponadto znaczny udział mają kraje stosujące restrykcje handlowe” – wskazano.

Aluminium to obok miedzi jeden z metali używanych do rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych.

„W kontekście rosnącego zapotrzebowania na surowce i inne materiały coraz częściej wskazuje się na recykling jako odpowiedź zarówno na cele gospodarki obiegu zamkniętego, jak i narzędzie zwiększania suwerenności wobec postępującej dominacji Chin w zakresie wydobycia i przetwórstwa surowców strategicznych” – wskazano w publikacji.

Autorzy analizy przywołali dane, według których w 2024 r. odpadów aluminium nadających się do recyklingu przybyło w Polsce 10-krotnie więcej niż wyniosła krajowa produkcja aluminium pierwotnego. Według nich wskazuje to na znaczny potencjał w zagospodarowaniu tego typu odpadów.

„Jednocześnie rozwój przetwórstwa surowców i materiałów pochodzących z odzysku może zmniejszyć ryzyka związane z zależnościami handlowymi i koncentracją dostaw” – dodali.

Czytaj także: Odpad to pieniądz, który w Polsce śmierdzi (WYWIAD)

Źródło: PAP

Huta aluminium
Na zdjęciu chińska huta aluminium. Fot. Chu Baorui/VCG via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Portfel i psychologia – sprawdź realne kompetencje!
Umiejętność poruszania się między produktami bankowymi a pułapkami umysłu to cenna kompetencja. W ostatnim odcinku wyzwania skupiamy się na „Kredytach i psychologii rynku”. Sprawdź, czy…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Nowe cła Trumpa to katastrofa dla europejskiej motoryzacji. Najbardziej ucierpią Audi i Porsche
W zaledwie półtora roku żonglujący taryfami Donald Trump wpędził Audi w pułapkę i zniszczył zyski w Porsche. W maju podwyższył cła. Część ekspertów sądzi, że to początek wojny gospodarczej USA-Niemcy.
16.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Dino w górę o 10 proc., ale WIG20 mocno spadł. Dzień na GPW 15 maja 2026 r.
W piątek akcje Dino wzrosły o 10 proc., ale większość spółek w WIG20 traciła. Najmocniej – KGHM, który drugi dzień z rzędu został najgorszym blue chipem. Na sentyment na GPW negatywnie wpłynęły…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów
Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kredytowa ofensywa VeloBanku. Prezes: W tym roku 12,5 mld zł sprzedaży
VeloBank jest już technicznie gotowy do integracji z detaliczną częścią Citi Handlowego. Tuż przed jej przeprowadzeniem rozmawiamy z prezesem Adamem Marciniakiem, jak będzie działał nowy, większy…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Cannes 2026: wielki powrót kina autorskiego, polskiego, polityki i wojen
Na czerwonym dywanie triumfują w tym roku takie nazwiska, jak: Ryusuke Hamaguchi, Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar czy James Gray. Obok premier „Soudain”, „Histoires parallèles” i „Paper Tiger”, uwagę…
16.05.2026