PIE: recykling aluminium może być sposobem na większą niezależność surowcową

Recykling aluminium może być sposobem na zwiększenie niezależności krajowej gospodarki od importu surowców potrzebnych w procesie transformacji energetycznej – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Polska jest importerem netto aluminium, a krajowa produkcja metalu odpowiada tylko za 13 proc. krajowego zużycia. W 2025 r. Polska była 10. największym importerem aluminium na świecie – wskazali ekonomiści PIE w „Tygodniku gospodarczym”.

„Choć wśród dostawców tego materiału do Polski znajduje się wiele państw UE (Holandia, Szwecja, Dania, Niemcy), należy wskazać, że 10 proc. importu do Polski w 2025 r. stanowiły dostawy z Rosji, a ponadto znaczny udział mają kraje stosujące restrykcje handlowe” – wskazano.

Aluminium to obok miedzi jeden z metali używanych do rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych.

„W kontekście rosnącego zapotrzebowania na surowce i inne materiały coraz częściej wskazuje się na recykling jako odpowiedź zarówno na cele gospodarki obiegu zamkniętego, jak i narzędzie zwiększania suwerenności wobec postępującej dominacji Chin w zakresie wydobycia i przetwórstwa surowców strategicznych” – wskazano w publikacji.

Autorzy analizy przywołali dane, według których w 2024 r. odpadów aluminium nadających się do recyklingu przybyło w Polsce 10-krotnie więcej niż wyniosła krajowa produkcja aluminium pierwotnego. Według nich wskazuje to na znaczny potencjał w zagospodarowaniu tego typu odpadów.

„Jednocześnie rozwój przetwórstwa surowców i materiałów pochodzących z odzysku może zmniejszyć ryzyka związane z zależnościami handlowymi i koncentracją dostaw” – dodali.

