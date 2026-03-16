Pierwszy taki pomysł w Polsce. eSky wprowadza do aplikacji asystentkę podróży opartą na AI

eSky to pierwszy touroperator w Polsce, który wprowadził do swojej aplikacji asystentkę podróży opartą na AI. MAIA to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi w branży turystycznej, które pomoże nie tylko znaleźć ofertę, ale także wyjaśni choćby, jakie formalności wizowe są wymagane.

MAIA (My AI Assistant) ma pomóc – jak wyjaśnia firma – przejść od pomysłu na podróż, przez rekomendacje, aż do wyników wyszukiwania. Doradzi m.in., jak podróżować z dziećmi, jakie atrakcje turystyczne i pogoda czekają na miejscu, czy też jak zorganizować pobyt w miejscu docelowym. Wyjaśni również, jakie formalności wizowe trzeba załatwić.

– Sztuczna inteligencja fundamentalnie zmienia sposób, w jaki planujemy podróże. Dziś nie tylko odpowiada na pytania, ale także pomaga podejmować decyzje. Klienci eSky chętnie sięgają po innowacje, dlatego udostępniamy im rozwiązanie MAIA, które pozwala zaplanować całą podróż w jednym miejscu. To kolejny krok w kierunku jeszcze bardziej spersonalizowanego i intuicyjnego doświadczenia podróżniczego oraz umocnienia eSky na pozycji lidera w branży traveltech – mówi Jakub Bajorski, Chief Product Officer w eSky Group.

eSky mocno stawia na AI

Firma eSky inwestuje bowiem mocno w sztuczną inteligencję. Wkrótce MAIA będzie też pomagać w obsłudze posprzedażowej. Ostatecznym etapem jej rozwoju będzie wdrożenie rozmów głosowych, co ma uczynić wirtualną asystentkę centralnym punktem cyfrowej obsługi klienta.

– Jako pierwsze biuro podróży w Polsce integrujemy generatywną sztuczną inteligencję bezpośrednio z procesem sprzedaży w aplikacji mobilnej. MAIA od eSky to nie jest kolejny chatbot, tylko cyfrowa asystentka, która rozumie potrzeby użytkownika i na podstawie jego oczekiwań przygotowuje najbardziej dopasowany plan podróży – od inspiracji, przez wybór kierunku, po stworzenie gotowego produktu, jakim jest pakiet dynamiczny Lot+Hotel z pełnym wachlarzem usług. Już widzimy duże zainteresowanie klientów nowością, czego dowodem jest ponad 10 tys. czatów w pierwszy tydzień od uruchomienia i premierowe pakiety Lot+Hotel kupione właśnie z pomocą MAIA – wyjaśnia Aleksandra Sikora, Search UI & Cache Product Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.