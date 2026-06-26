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26.06.2026 11:16

Polacy pożyczają więcej od instytucji pozabankowych

Instytucje pozabankowe udzieliły w maju 1,1 mln pożyczek ratalnych i 0,5 mln pożyczek gotówkowych – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Ich łączna kwota to ponad 2,5 mld zł.

Instytucje pozabankowe udzieliły 1,1 mln pożyczek ratalnych w maju, o 15 proc. więcej w ujęciu rocznym. Wartość wzrosła za to o 22 proc. do 754 mln zł. Średnia wartość takiej pożyczki to 681 zł, co także oznacza wzrost – o 6 proc.

Pożyczki ratalne opiewają na relatywnie niską kwotę i są udzielane przede wszystkim na zakup towarów czy usług, a gotówka nie jest bezpośrednio udostępniana klientowi.

Pożyczki ratalne to jeden z dwóch głównych segmentów rynku pożyczek pozabankowych. Drugim są pożyczki gotówkowe – wypłacane bezpośrednio na konto, wydawane na dowolny cel i udzielane na okresy od kilku tygodni do nawet kilku lat.

Ten segment także wzrósł w maju.

Wartość pożyczek gotówkowych do 60 dni wzrosła o 12 proc. r/r do 1,27 mld zł. Udzielonych zostało 463 tys. pożyczek, czyli o 1 proc. mniej. Ich średnia wartość przekroczyła 3 000 zł, rosnąc o 13 proc.

Tymczasem liczba pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni wzrosła o 7 proc. do 84 tys., a ich wartość wyniosła 542 mln zł – o 17 proc. więcej r/r. Ich średnia wartość, wyższa o 9 proc. niż w maju 2025 r., sięgnęła 6 478 zł.

Oznacza to, że łączna liczba pożyczek udzielonych w maju to 1,65 mln, a ich wartość – 2,57 mld zł.

Źródło: PAP

Odmowa pożyczki to tylko początek. Tak klienci trafiają do szarej strefy
Zdjęcie przedstawia banknoty polskiej waluty złoteog
Fot. Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images
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