06.05.2026 07:21

Polakom nie podoba się plan resortu finansów. Wolą dalej dostawać PIT-11 od pracodawcy

Resort finansów chce zwolnić pracodawców z obowiązku wysyłania formularza PIT z danymi o zarobkach. To nie podoba się pracownikom. Większość z nich dalej chce bowiem dostawać te dokumenty.

57,7 proc. badanych woli dalej dostawać PIT-11 od pracodawcy, wynika z badania SW Research na zlecenie PITax. Jedynie 26,9 proc. respondentów uważa, że wystarczą im dane w rządowym systemie informatycznym.

To odpowiedź Polaków na plany resortu finansów, by zwolnić pracodawców z przesyłania PIT-11. W nowelizacji ustaw o podatku dochodowym są bowiem zapisy, że firmy mają te dane wysyłać tylko do fiskusa. Podatnicy zaś mieliby do nich dostęp jedynie w e-Urzędzie Skarbowym.

Prawie połowa badanych (49,9 proc.) boi się, że to sprawi, że trudniej będzie wspierać organizację pożytku publicznego. Duża część podatników nie będzie bowiem samodzielnie wysyłać PIT-37, tylko zostawiać formularze do akceptacji automatycznej. I nie wpiszą wtedy do zeznania, komu chcą przekazać 1,5 proc. podatku.

Badanie przeprowadziło SW Research na zlecenie firmy PITax na grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CAWI (online), na panelu internetowym SW Panel. Zrealizowano je pod koniec stycznia 2026 r.

Więcej niż połowa Polaków chce dalej dostawać PIT-11. Fot. Albert Zawada/PAP
