PIT na ostatnią chwilę zostawia ponad połowa Polaków. Termin mija za dwa dni

Na 22 kwietnia 2026 r. do systemu PoltaxPlus wpłynęło 14 298 893 zeznań podatkowych za 2025 r. – wynika z danych, które InFakt uzyskał w Ministerstwie Finansów. Jak zauważa główny doradca podatkowy InFaktu Piotr Juszczyk, to zaledwie około połowy liczby formularzy złożonych w pełnym rozliczeniu za 2024 r.

Z danych przekazanych przez resort finansów wynika, że spośród niemal 14,3 mln złożonych dotychczas zeznań aż 13 597 186 trafiło do urzędów skarbowych elektronicznie, a jedynie 701 707 w formie papierowej. Oznacza to, że w tym roku już ponad 95 proc. rozliczeń składanych jest drogą online, głównie przez usługę Twój e-PIT oraz system e-Deklaracje.

Najczęsciej online składane deklaracje to PIT-36L, najrzadziej – PIT-36

Najwyższy odsetek rozliczeń elektronicznych obserwujemy wśród przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (PIT-36L) — niemal 99,2 proc. złożonych formularzy ma postać elektroniczną. Najniższy udział e-rozliczeń notuje natomiast PIT-39, służący do rozliczenia sprzedaży nieruchomości — ok. 71 proc.

Porównanie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów danymi za 2024 r. pokazuje, że w wielu kategoriach zeznań do urzędów skarbowych nie wpłynęła jeszcze nawet połowa spodziewanych formularzy. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku PIT-36, czyli zeznania składanego między innymi przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych — dotychczas złożono tylko 46,8 proc. liczby zeznań z poprzedniego roku.

W rozliczeniu za 2024 r. PIT-37, najpopularniejszy formularz w Polsce, złożyło 21,4 mln podatników. Tegoroczne tempo wskazuje, że w ciągu najbliższych dwóch dni do systemu może trafić nawet ponad 10 mln dodatkowych zeznań tego typu.

Co zrobić, żeby zdążyć ze złożeniem deklaracji podatkowej (PIT) za 2025 r.?

Termin złożenia zeznania PIT za 2025 r. upływa 30 kwietnia 2026 r. (czwartek). Po tym terminie organy podatkowe automatycznie akceptują zeznania PIT-37 i PIT-38 udostępnione w usłudze Twój e-PIT, ale wyłącznie w przypadku podatników, którzy nie chcą skorzystać z ulg, wspólnego rozliczenia ani przekazać 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego.

Warto zaznaczyć, że w 2025 r. ponad sześć mln zeznań zostało zatwierdzonych automatycznie.

Automatyczne zeznanie może pozbawić ulg, dlatego warto na ostatniej prostej przeanalizować dostępne możliwości — być może przekazaliśmy jakąś darowiznę, oddaliśmy krew albo przeprowadziliśmy termomodernizację domu – radzi InFakt.

– Choć rozliczenie PIT zostało maksymalnie uproszczone dzięki usłudze Twój e-PIT i jest to rozwiązanie wygodne, nie warto pozostawiać rozliczenia do automatycznej akceptacji. Ponadto nie każdy PIT jest sporządzany automatycznie, ponieważ fiskus nie dysponuje kompletem danych źródłowych. Jeśli więc sprzedaliśmy mieszkanie, takie zeznanie nie zostanie rozliczone w systemie, a brak jego złożenia w terminie może oznaczać sankcje – podkreśla Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFaktu.

