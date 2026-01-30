POLSA podała, gdzie nad Polską może przelatywać chińska rakieta

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) podała najnowsze dane dotyczące chińskiej rakiety, która ma wejść dzisiaj w atmosferę Ziemi. Nominalny punkt wejścia w atmosferę szacowany jest obecnie nad Chinami, na godz. 10.08 polskiego czasu (plus minus ok. 3 godziny). Jak podkreśla agencja, może to ulec zmianie, a o wszystkim na bieżąco są informowane polskie służby.

Jak podawała wcześniej agencja, nie ma całkowitej pewności, gdzie dokładnie rakieta wejdzie w atmosferę i czy ulegnie przy tym całkowitemu spaleniu. POLSA podaje, że wzdłuż trajektorii obiektu mogą więc spaść jego szczątki. Jak poinformowało w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), na razie nie ma w związku z tym wskazań do podejmowania jakichkolwiek działań przez obywateli.

Według najnowszych danych, POLSA szacuje wejście obiektu ZQ-3 R/B w atmosferę Ziemi pomiędzy godz. 6.04 UTC (godz. 7.04 w Polsce) a godz. 12.12 UTC (godz. 13.12 w Polsce) w piątek 30 stycznia.

„Środek okna niepewności (nominalny punkt wejścia w atmosferę) szacowany jest obecnie na 30 stycznia o godz. 9.08 UTC (10.08 w Polsce) plus minus 3 godz. 4 min., nad Chińską Republiką Ludową i może ulec zmianie" – podaje POLSA.

Agencja podała także, gdzie nad terytorium Polski możliwy jest przelot rakiety:

nad Bieszczadami (godz. 8:23:41 – 8:23:48 lokalnego czasu),

(godz. 8:23:41 – 8:23:48 lokalnego czasu), w pasie linii brzegowej Morza Bałtyckiego, od Szczecina po Hel (godz. 9:53:56 – 9:54:41 lokalnego czasu),

(godz. 9:53:56 – 9:54:41 lokalnego czasu), nad Suwalszczyzną od Mierzei Wiślanej po granicę z Białorusią w okolicach Dąbrowy Białostockiej (godz. 12:55:32 – 12:56:26 lokalnego czasu).

„Ze względu na szacowaną masę (11 ton) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii" – podała agencja.

Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację, wykorzystując w tym celu nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane przy pomocy teleskopów sieci POLON. Operatorzy Centrum prowadzą obserwacje za każdym razem, kiedy obiekt jest w zasięgu teleskopów, m.in. zaobserwowany został przelot obiektu na wysokości ok. 200 km nad powierzchnią Ziemi z obserwatorium POLON-Afryka (RPA).

Krajowe służby i instytucje są na bieżąco informowane według obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. POLSA pozostaje również w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem European Union Space Surveillance and Tracking.