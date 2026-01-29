POLSA podała nowe informacje o chińskiej rakiecie. Ma wejść w atmosferę Ziemi w piątek

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) podała nowe informacje o chińskim obiekcie kosmicznym, który wkrótce ma wejść w atmosferę Ziemi. Nie ma pewności, czy obiekt w trakcie wejścia ulegnie całkowitemu spaleniu.

W środę 28 stycznia POLSA podała, że trajektoria lotu obiekt – zidentyfikowany jako wystrzelony w Chinach ZQ-3 R/B w grudniu 2025 r. – przechodzi nad Europą, w tym Polską. Agencja wskazywała w środę, że monitoruje sytuację i na bieżąco informuje służby.

Zgodnie z najnowszym komunikatem obiekt ma wejść w atmosferę Ziemi jutro – w piątek, 30 stycznia, między godz. 3.35 a godz. 16.51 polskiego czasu.

„Według najnowszych dostępnych informacji o położeniu orbitalnym, szacujemy wejście obiektu ZQ-3 R/B w atmosferę Ziemi pomiędzy godz. 02.35 UTC (godz. 3.35 lokalnego czasu w Polsce) 30 stycznia i godz. 15.51 UTC (godz. 16.51 w Polsce) 30 stycznia" – podała POLSA.

„Środek okna niepewności wejścia w atmosferę szacowany jest obecnie na godz. 9.13 UTC (10.13 w Polsce) 30 stycznia plus minus 6 godz. 38 min. i może ulec zmianie" – dodano w komunikacie.

Jak wskazuje POLSA, ze względu na szacowaną masę (11 ton) oraz nieznaną strukturę obiektu, może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze.

„Ze względu na nachylenie wynoszące około 56,94 stopnia obiekt może wejść w przestrzeń kosmiczną w paśmie szerokości geograficznej plus minus 57 stopni, obejmując rozległy obszar powierzchni Ziemi, choć większość z niego to oceany lub obszary niezamieszkane" – podała w środę 328 stycznia European Union Space Surveillance and Tracking (EU SST), część Europejskiego Programu Kosmicznego także monitorująca lot obiektu.

Poniżej przedstawiamy wizualizację trajektorii obiektu nad Europą udostępnioną przez POLSA:

POLSA przedstawiła trajektorię chińskiej rakiety. Fot. POLSA

Teleskop POLSA w Chile zarejestrował przelot chińskiej rakiety

POLSA podała także, że jeden z południowoamerykańskich teleskopów POLON-Chile B agencji zarejestrował przelot stopnia rakiety ZQ-3 z 28 stycznia ok. godz. 01.02 UTC.

„Obiekt znajdował się wtedy na wysokości ok. 280 km. Trajektoria obiektu w obecnym momencie pozostaje zgodna z predykcjami, które mogą zmienić się m. in. ze względu na właściwości aerodynamiczne stopnia rakiety oraz niedawną aktywność słoneczną – śledzenie obiektu za pomocą sensorów optycznych i radarowych pozwala na zmniejszenie niepewności przewidywań" – podano w komunikacie agencji.

Krajowe służby i instytucje są informuje na bieżąco – podała także POLSA.

3 grudnia 2025 r. z centrum startowego Jiuquan Satellite Launch Center w Chinach wystartowała rakieta Zhuque-3. Był to pierwszy lot rakiety komercyjnego przedsięwzięcia chińskiej firmy LandSpace.

Jak podaje EU SST, ZQ-3 R/B to dość duży obiekt o szacowanej długości 12–13 m. „Jego pierwszy start, 3 grudnia 2025 r., obejmował pozorny ładunek, który mógł być przymocowany do drugiego stopnia rakiety nośnej. Od tego czasu obiekt ulegał rozpadowi, najwyraźniej w sposób niekontrolowany" – podaje EU SST.