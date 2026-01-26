Polska chce dostosowania importowanych produktów rolnych do standardów UE. Wspierają ją trzy kraje

Na poniedziałkowym posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa Polska, Austria, Węgry i Słowacja zabiegają o dostosowanie importu produktów rolnych do standardów UE. Chodzi o umowy z Mercosurem i z Ukrainą. W tle jest także umowa z Indiami.

Polska, Austria, Węgry i Słowacja uważają, że w umowach z Ukrainą oraz Mercosurem nie jest wystarczająco zabezpieczone dostosowanie importu produktów rolnych do unijnych standardów. 22 stycznia wszystkie cztery kraje podpisały wspólny list w tej sprawie. Według źródeł PAP może dołączyć do nich Francja.

Sprawę ma podnieść w imieniu sygnatariuszy minister rolnictwa Stefan Krajewski. Będzie on zabiegał o dostosowanie importowanych produktów rolnych także w przypadku umów, które są jeszcze na etapie negocjacji.

Na agendzie Indie i Australia, na horyzoncie Filipiny, Tajlandia...

Chodzi m.in. o negocjowane od 20 lat porozumienie handlowe z Indiami. We wtorek na szczycie Indie–UE w Delhi ma zostać podpisane wstępne porozumienie. Sektor rolny jest jednak w większości wyłączony z dokumentu. Komisja Europejska prowadzi negocjacje także z Australią.

W planach są za to umowy z Filipinami, Tajlandią, Malezją i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

„Aby wyrównać szanse w sytuacji daleko idącej liberalizacji handlu w ramach umów o wolnym handlu, konieczne jest zastosowanie jednolitych wymogów dla towarów unijnych i importowanych” – zaapelowały wspólnie Warszawa, Wiedeń, Budapeszt i Bratysława.

Kraje członkowskie chcą również przedstawienia przez KE zmian prawnych dotyczących dostosowania produktów importowanych do unijnych standardów produkcji w zakresie dobrostanu zwierząt i pozostałości pestycydów.

Cztery stolice podniosły także kwestię klauzul ochronnych stosowanych przy umowach handlowych. „Umowa z Ukrainą dotyczy jedynie nowo przyznanych preferencji i nie obejmuje preferencji przyznanych wcześniej. W związku z tym nie ma ona zastosowania do większości produktów rolnych, dla których nie obowiązują dwustronne mechanizmy ochronne” – stwierdzają. Z kolei klauzule ochronne do umowy UE–Mercosur wygasają po 12 latach od wejścia umowy w życie. W ocenie czterech państw powinny być wprowadzane na czas nieokreślony.

Nowa umowa handlowa z Ukrainą obowiązuje od 29 października 2025 r. Zobowiązuje Kijów do stopniowego dostosowania produkcji rolnej do unijnych standardów oraz obniżenia ceł na niektóre towary. Z kolei 17 stycznia 2026 r. szefowa KE Ursula von Der Leyen podpisała umowę z handlową z Mercosurem.

Źródło: PAP