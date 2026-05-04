04.05.2026

Polska chce objąć Ukrainę ograniczeniami na import stali

Komisja Europejska uwzględniła polski wniosek, by Ukraina została objęta nowymi regulacjami ochronnymi rynku stali w UE od lipca 2026 r. Polska zabiega także o wprowadzenie dla Ukrainy kontyngentów taryfowych z indywidualnymi limitami importu.

Polska skutecznie doprowadziła do tego, że Ukraina zostanie objęta pełnym zakresem nowych unijnych regulacji ochronnych dla rynku stali, które mają wejść w życie w lipcu 2026 r. – poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Odejście od dotychczasowego wyłączenia Ukrainy ze środków ochronnych zostało uwzględnione w projekcie Komisji Europejskiej, a następnie potwierdzone przez Radę UE i Parlament Europejski.

Równolegle Polska zabiega o objęcie Ukrainy systemem kontyngentów taryfowych z indywidualną alokacją krajową, podobnie jak w przypadku innych państw trzecich. Limity te miałyby być ustalane na podstawie historycznego udziału w imporcie do UE w latach 2022–2024.

Resort sprzeciwia się jednocześnie przepisom pozwalającym na zwiększanie kontyngentów dla krajów w szczególnej sytuacji, wskazując, że mogłoby to osłabić skuteczność mechanizmu ochronnego i pogłębić zaburzenia na rynku, a także pogorszyć sytuację unijnych producentów stali.

Projektowane regulacje mają być znacznie bardziej restrykcyjne niż obecne. Globalny limit importu stali do UE ma wynieść 18,3 mln ton rocznie, czyli o 47 proc. mniej niż w 2024 r., a cło poza kontyngentem zostanie podniesione z 25 proc. do 50 proc. Rozwiązania te odpowiadają postulatom europejskiego, w tym polskiego, sektora hutniczego.

Nowy mechanizm obejmie import wszystkich kategorii produktów stalowych do Unii. Nie będzie jednak stosowany wobec Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, natomiast obejmie pozostałe państwa trzecie, w tym Ukrainę. Szczegółowe kwoty krajowych kontyngentów mają zostać ustalone w trakcie formalnych negocjacji Komisji Europejskiej z partnerami handlowymi w ramach WTO, które jeszcze się nie rozpoczęły.

Projekt przewiduje również możliwość korekt wolumenów importu oraz przeglądu zakresu produktów i skuteczności całego mechanizmu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada dalszy dialog z Komisją Europejską, aby reagować na ewentualne negatywne trendy importowe i chronić interesy polskiego hutnictwa.

Źródło: PAP

Fot. Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images
