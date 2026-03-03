Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
03.03.2026 13:49

Polska spółka inwestycyjna przejmuje 51 proc. tureckiego Atlas Trafo

Firma inwestycyjna Koronea Family Office przejmuje 51 proc. udziałów w Atlas Trafo, tureckim producencie z sektora elektroenergetycznego. Transakcja opiewa na około 250 mln zł.

– Kluczowym elementem projektu jest inwestycja w nowoczesny zakład produkcyjny, która umożliwi wzrost mocy produkcyjnych o około 30 proc. już w drugim kwartale 2026 roku oraz dalszą poprawę efektywności procesów wytwórczych Atlas Trafo. Inwestycja ta zwiększy wartość całej transakcji o dodatkowe 100 mln zł – podkreśla Michał Wypychewicz, CEO Koronea Family Office i zaraz prezes ZPUE.

Polecamy: ZPUE planuje zagraniczne przejęcia. Może wydać nawet 2 mld zł. „Z big local stajemy się small global”

Koronea zapewnia, że przejęcie otwiera jej bramę na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki oraz wzmacnia jej pozycję w Europie. Ma też być odpowiedzią na „wyzwania, z którymi coraz częściej będzie musiał mierzyć się polski rynek”, czyli sytuację demograficzną prowadzącą do niedoboru siły roboczej.

Z kolei Atlas Trafo, turecki producent transformatorów olejowych, widzi w transakcji szansę na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz modernizację zaplecza technologicznego.

– Dzięki temu będziemy w stanie istotnie skrócić czas realizacji zamówień, a naszym obecnym klientom zapewnić większą stabilność i przewidywalność dostaw – zapewnia założyciel firmy Mehmet Cengiz Küçükerdem.

