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25.06.2026 12:45

Polski model AI przyspiesza. Tej technologii użyto pierwszy raz w Polsce

Bielik.AI ma odpowiadać szybciej i zużywać mniej tokenów. To zaś przełoży się na oszczędności firm korzystających z polskiego modelu sztucznej inteligencji.

Fundacja SpeakLeash, która rozwija rodzinę Bielika, stworzyła bowiem razem z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH dwa nowe modele draftowe. Pierwszy raz w Polsce informatycy użyli technologii DFlash, zwiększając efektywność Bielika i Bielika Minitron.

Twórcy Bielika zastosowali bowiem autorskie podejście, za które odpowiada Krzysztof Ociepa, Head of Model Training w Bielik.AI.

– Stworzyliśmy rozwiązanie oparte na algorytmie DFlash, które pozwala znacząco zwiększyć przepustowość inferencji. Jest to szczególnie istotne dla firm budujących produkty AI, które obsługują tysiące użytkowników jednocześnie. Dzięki uruchamianiu Bielika wraz z nowymi modelami draftowymi przedsiębiorstwa będą mogły kilkukrotnie skrócić czas generowania odpowiedzi oraz obniżyć koszty infrastruktury – wyjaśnił Ociepa.

Metoda DFlash to jedna z najnowszych technik dekodowania spekulatywnego. Pozwala ona na optymalizację AI przez przyspieszenie modeli bez pogarszania jakości ich odpowiedzi. Polega ona na połączeniu pracy dwóch modeli – lekkiego modelu draftowego z modelem docelowym. Pierwszy z nich nie proponuje pojedynczych słów, lecz całe fragmenty wypowiedzi, a drugi błyskawicznie poddaje je weryfikacji, a nie tworzy odpowiedź od podstaw.

Kolejne odejście z Google DeepMind. Noblista John Jumper przechodzi do Anthropic
Prezes zarządu Fundacji SpeakLeash, współtwórca polskiego modelu Bielik.AI Sebastian Kondracki
Bielik.AI ma być szybszy. To efekt autorskiej metody zastosowanej przez polskich programistów. Fot. PAP/Paweł Supernak
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