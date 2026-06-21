Kolejna ważna postać odchodzi z Google DeepMind. Noblista John Jumper przechodzi do Anthropic

John Jumper, czyli zdobywca nagrody Nobla z chemii w 2024 r., porzuca Google DeepMind i odchodzi do Anthropic. To kolejne głośne odejście z koncernu, bo dzień wcześniej rezygnację ogłosił współszef Gemini AI Noam Shazeer.

Jumper najbardziej znany jest jako współtwórca AlphaFold, czyli AI, która przewidziała ponad 200 mln struktur proteinowych, co skróciło badania medyczne i biologiczne o lata. Odchodząc, napisał, że uważa „Google DeepMind za specjalne miejsce" i dodał, że jest zainteresowany kolejnymi odkryciami koncernu. Samo Google podziękowało mu za „znaczący wkład we wspieranie nauki i AI w DeepMind".

Startupy jak Anthropic i OpenAI starają się podebrać największe talenty takim koncernom jak Google. Chcą bowiem zbudować jak najszybciej nowe i potężniejsze modele i wygrać wyścig o dominację w sztucznej inteligencji.

Do tej pory Jumper był wiceprezydentem Google DeepMind i Engineering Fellow. Dołącza do Anthropic, który 30 czerwca organizuje konferencję poświęconą nauce. Startup na razie nie chce zdradzić, jaką rolę odegra w nim noblista.