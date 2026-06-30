Polskie Elektrownie Jądrowe mają pozwolenie na przygotowanie placu budowy pierwszej elektrowni jądrowej

Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymały zgodę na rozpoczęcie głównego etapu przygotowania placu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Prace mają ruszyć w lipcu i obejmą między innymi przygotowanie terenu, budowę dróg oraz zaplecza technicznego.

Minister energii Miłosz Motyka poinformował we wtorek, że spółka Polskie Elektrownie Jądrowe może rozpocząć główny etap prac przygotowawczych na terenie planowanej inwestycji. Chodzi o pierwszą polską elektrownię jądrową, która ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu.

❗️Polska elektrownia jądrowa wchodzi w kolejny etap realizacji ⚛️



✅ @PEJ_PL otrzymały kluczowe pozwolenie na rozpoczęcie głównego etapu przygotowania placu budowy. Już w lipcu ruszą prace przy przygotowaniu terenu, budowie dróg, zaplecza technicznego i niezbędnej… pic.twitter.com/Ux8xqJ71T4 — Miłosz Motyka (@motykamilosz) June 30, 2026

„Już w lipcu ruszą prace przy przygotowaniu terenu, budowie dróg, zaplecza technicznego i niezbędnej infrastruktury” — napisał Motyka w serwisie X.

Na miejscu trwają już badania geologiczne

W lokalizacji wybranej pod budowę elektrowni prowadzone są pierwsze prace przygotowawcze. Obejmują one między innymi badania geologiczne, które mają poprzedzić zasadniczy etap inwestycji.

Na początku czerwca rozpoczęły się także badania dna morskiego w rejonie przyszłej elektrowni. Są one związane z planowaną infrastrukturą towarzyszącą, w tym konstrukcją morską przeznaczoną do rozładunku elementów dostarczanych na plac budowy.

Pierwszy beton jądrowy planowany na 2028 rok

Pod koniec marca Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowały o złożeniu do Państwowej Agencji Atomistyki wniosku o pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej. Rozpoczęcie prac budowlanych, określane jako pierwszy beton jądrowy, zaplanowano na 2028 rok.

Równolegle mają powstawać inwestycje towarzyszące. Chodzi między innymi o drogi, linie kolejowe oraz elementy infrastruktury morskiej, które będą potrzebne do sprawnej realizacji projektu.

Elektrownia powstanie w technologii AP1000

Inwestorem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Wykonawcą projektu będzie konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel.

Pierwszy reaktor ma zostać zbudowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse. Zgodnie z harmonogramem ma on rozpocząć pracę w 2036 roku. Kolejne reaktory planowane są na lata 2037 i 2038.

Źródło: PAP/XYZ