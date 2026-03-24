Ponad połowa firm metalowych celuje w zbrojeniówkę. PGO gotowe do produkcji komponentów amunicji

Ponad 50 proc. firm z branży metalowej w Polsce już współpracuje z sektorem obronnym lub planuje wejście w ten obszar. Jednocześnie jedna z największych spółek sektora – PGO – deklaruje gotowość do produkcji nawet 40 tys. komponentów amunicji rocznie.

Ponad 50 proc. firm z branży metalowej realizuje projekty cywilne i wojskowe lub chce wejść we współpracę ze zbrojeniówką – wynika z raportu „Stal na froncie. Branża metalowa w Polsce – 2026”. To wyraźna zmiana wobec okresu sprzed 2022 r., gdy zainteresowanie projektami typu dual-use wynosiło zaledwie 3–5 proc..

Zmiana podejścia firm to efekt rosnących wydatków na bezpieczeństwo oraz sytuacji geopolitycznej po agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r.. Według szacunków, w latach 2025–2035 Polska wyda na bezpieczeństwo 1,868 bln zł, wobec 825 mld zł w latach 2014–2024.

Badanie przeprowadzone w styczniu 2026 r. na próbie 100 firm pokazuje, że 40 proc. przedsiębiorstw już realizuje zamówienia dla sektora obronnego, a kolejne 40 proc. rozważa wejście na ten rynek. Oznacza to, że 8 na 10 firm jest dziś bezpośrednio lub potencjalnie powiązanych ze zbrojeniówką.

Jednocześnie sektor metalowy nadal mierzy się z poważnymi problemami operacyjnymi. Największym z nich są rosnące koszty energii, które w czerwcu 2025 r. wskazało jako główne zagrożenie 47 proc. firm – o 7 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Dodatkowym obciążeniem są rosnące koszty surowców, które odczuwa 38 proc. przedsiębiorstw, oraz presja konkurencyjna ze strony tańszych producentów z Azji.

Spadki produkcji mimo wcześniejszych sygnałów odbicia

Choć w 2025 r. pojawiły się sygnały poprawy – produkcja wyrobów z metali wzrosła o 11,8 proc. rok do roku, a produkcja metali o 10,5 proc. – to początek 2026 r. przyniósł wyraźne pogorszenie sytuacji.

W styczniu 2026 r. produkcja metali spadła o 14,4 proc., a produkcja wyrobów metalowych o 6,6 proc.. Był to jeden z największych spadków w przemyśle.

Mimo to pojawiły się także pozytywne sygnały. Nowe zamówienia dla producentów wyrobów metalowych wzrosły o około 10 proc., co może zapowiadać odbicie w kolejnych miesiącach.

Eksperci wskazują, że w 2026 r. trudno oczekiwać przełomu, ale rosnąć będzie popyt na stal nierdzewną, m.in. dzięki inwestycjom w energetyce i sektorze obronnym.

Jednocześnie branża zmaga się z niedoborem pracowników oraz spadkiem sprzedaży – problem ten dotyczy około 20 proc. firm.

Zbrojeniówka szansą, ale z wysokimi wymaganiami

Rosnące zamówienia z sektora obronnego są postrzegane jako szansa na stabilizację. Dotyczy to szczególnie firm specjalizujących się w obróbce precyzyjnej i produkcji komponentów o wysokich parametrach technicznych.

Wejście do sektora zbrojeniowego wiąże się jednak z wysokimi wymaganiami jakościowymi, certyfikacyjnymi i finansowymi. Dla wielu firm oznacza to konieczność kosztownych inwestycji i zmian organizacyjnych.

Barierą pozostaje także dostęp do rynku – 27 proc. firm wskazuje brak odpowiednich kontaktów, a co czwarta firma zwraca uwagę na bariery regulacyjne oraz długie terminy płatności.

Przedstawiciele branży podkreślają, że kluczowe będzie jednoczesne zapewnienie ochrony rynku i utrzymanie konkurencyjności europejskich producentów.

PGO gotowe do produkcji komponentów amunicji

Na tle tych trendów konkretne działania podejmują spółki przemysłowe. Katowicka firma PGO poinformowała o gotowości do produkcji korpusów do pocisków kalibru 120 mm, wykorzystywanych m.in. w moździerzach Rak.

Obecnie spółka deklaruje zdolność produkcyjną na poziomie około 40 tys. kutych komponentów rocznie, z możliwością dalszego zwiększania mocy.

Produkcja możliwa jest dzięki uruchomieniu nowych urządzeń w zakładzie Kuźnia Glinik w Gorlicach. Technologia kucia stali spełnia standardy NATO i jest uznawana za jedną z najbardziej sprawdzonych metod wytwarzania komponentów amunicji.

PGO pracuje również nad produkcją korpusów do amunicji 155 mm, stosowanej m.in. w armatohaubicach Krab i K9. Pierwsze próby technologiczne planowane są na II kwartał 2026 r.

Spółka podkreśla, że rozwój tych zdolności to element budowy krajowego potencjału produkcji amunicji oraz krok w kierunku uruchomienia w Polsce produkcji własnego pocisku artyleryjskiego 155 mm.

Źródło: PAP