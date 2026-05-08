Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.05.2026
08.05.2026 15:02

Pozytywne zaskoczenie w USA. Nowych miejsc pracy przybyło więcej niż oczekiwano

W gospodarce w USA w kwietniu 2026 r. powstało 115 tys. nowych miejsc pracy – podało w piątek Biuro Statystyki Pracy (BLS).

Dane okazały się wyraźnie lepsze od konsensusu. Analitycy spodziewali się, że w amerykańskiej gospodarce przybyło 65 tys. nowych miejsc pracy – podaje CNN. Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters spodziewali się wzrostu o 62 tys.

To drugi miesiąc z rzędu, kiedy odczyt BLS okazuje się lepszy od prognoz. W marcu 2026 r. analitycy spodziewali się wzrostu liczby miejsc pracy o 60 tys. Wyniósł on tymczasem ponad trzy razy tyle. Jak podał w piątek BLS w zrewidowanym odczycie, liczba nowych miejsc pracy w USA w marcu wyniosła 185 tys. (o 7 tys. więcej niż według wstępnych danych).

Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w kwietniu utrzymała się na poziomie 4,3 proc. – wynika także z danych.

Liczba osób, które pozostają bezrobotne krócej niż pięć tygodni, wzrosła o 358 tys. do 2,5 mln. Liczba osób długotrwale bezrobotnych (27 tygodni lub dłużej) pozostała praktycznie bez zmian i wyniosła 1,8 mln. To nieco ponad jedna czwarta (25,3 proc.) wszystkich osób bezrobotnych w USA.

Liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – podczas gdy chciałyby i są gotowe pracować na cały etat – wzrosła o 445 tys. do 4,9 mln.

Na zdjęciu fabryka TSMC w Arizonie
W gospodarce w USA w kwietniu 2026 r. powstało 115 tys. nowych miejsc pracy – podało w piątek Biuro Statystyki Pracy (BLS). Fot. Caitlin O'Hara for The Washington Post via Getty Images
