Premier Tusk: UE jest niedoskonała, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy

„Unia Europejska jest niedoskonała, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy" – skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W sobotę obchodzony jest Dzień Europy.

Kraje UE obchodzą Dzień Europy 9 maja. Został on ustanowiony na pamiątkę ogłoszonej 9 maja 1950 r. historycznej deklaracji ówczesnego szefa MSZ Francji Roberta Schumana, w której przedstawił on swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest UE.

W związku z Dniem Europy wpis na platformie X zamieścił m. in. premier Donald Tusk. „Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy. Czas pokoju, dobrobytu, wolności, demokracji i solidarności między narodami przez wieki walczącymi ze sobą to cud. Niech trwa jak najdłużej" – napisał w sobotę na platformie X premier.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał z kolei: „Czasem niedostrzegana, a jednak niezwykle ważna. Unia Europejska jest częścią codzienności milionów Polaków. W Dzień Europy warto o tym przypomnieć. Korzystajmy z tego – Unia to my".

Do Dnia Europy odniosła się także ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która zestawiła europejskie święto z obchodzonym w Rosji Dniem Zwycięstwa.

„Rosja obchodzi dziś święto wojny – Dzień Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Zwycięstwa, w którym według radziecko-rosyjskiej propagandy Rosjanie uratowali świat przed faszystowską zagładą. Nie ma w tej propagandzie alianckich sojuszników" – napisała Pełczyńska-Nałęcz. Jak zaznaczyła, 9 maja stał się w Rosji dniem pochwały wojny przeciw Ukrainie.

— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) May 9, 2026

„Tego samego dnia Europa obchodzi Dzień Europy – rocznicę powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, fundamentu dzisiejszej Unii Europejskiej. Wspólnota powstała, by dawnych wrogów związać współpracą gospodarczą i polityczną, która miała stać się gwarancją pokoju. Ta sama data. Dwa przeciwstawne światy. Antypody wartości. Polska leży na granicy tych światów. Ale dzięki własnemu wyborowi i wysiłkowi jesteśmy tam, gdzie nasze miejsce – we wspólnocie pokoju, współpracy i rozwoju. Przeciw imperium wojny" – napisała ministra.

