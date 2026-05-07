07.05.2026

Prezes PAA: budowa elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino jest bezpieczna

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki stwierdził, że lokalizacja Lubiatowo-Kopalino umożliwia zachowanie bezpieczeństwa. „Nie występują okoliczności wykluczające budowę tam elektrowni jądrowej” – stwierdził.

Lokalizacja Lubiatowo-Kopalino umożliwia zachowanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – podkreśla Państwowa Agencja Atomistyki. To efekt opinii prezesa agencji do wstępnego raportu lokalizacyjnego dla przyszłej elektrowni jądrowej na Pomorzu.

„Wykazano, że żadne spośród czynników wykluczających możliwość budowy obiektów energetyki jądrowej, będących jednocześnie obiektami jądrowymi objętymi raportem, nie występują w badanej lokalizacji” – zaznaczyła PAA.

Agencja wskazała, że prezes wziął pod uwagę czynniki geologiczne, hydrologiczne i meteorologiczne, a także ludzkie, w tym możliwość przeprowadzenia postępowania awaryjnego w przypadku zagrożenia.

Pierwszą elektrownię atomową w Polsce zbuduje konsorcjum Westinghouse–Bechtel. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r. Elektrownia będzie miała trzy bloki. Obiekt stanie na Pomorzu, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Źrodło: PAP, XYZ

Coraz bliżej 1. elektrowni jądrowej. Umowa z Amerykanami podpisana
Na zdjęciu z grudnia 2024 r. miejsce, gdzie powstaje elektrownia jądrowa Lubiatowo-Kopalino
