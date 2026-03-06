Prezydent Karol Nawrocki wręczył Ordery Orła Białego oraz Ordery Odrodzenia Polski

Prezydent Karol Nawrocki wręczył w piątek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim dwa najstarsze i najważniejsze cywilne odznaczenia państwowe: Ordery Orła Białego i Ordery Odrodzenia Polski.

Orderem Orła Białego prezydent odznaczył działacza opozycji z czasów PRL Czesława Nowaka oraz artystę rzeźbiarza prof. Stanisława Radwańskiego.

Czesław Nowak został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla RP, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową, publiczną i społeczną. Nowak w czasie wydarzeń sierpniowych w 1980 r. organizował strajk w porcie. Należał do NSZZ „Solidarność”.

Stanisław Radwański został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla polskiej kultury i sztuki, za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej oraz wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego. Radwański w latach 1990-1996 był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Adam Koperkiewicz (dyrektor Muzeum Gdańska w latach 1989-2015) – za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznego dziedzictwa Polski oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej

Prezydent wręczył także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcinowi Gruchale – kardiologowi, nauczycielowi akademickiemu i rektorowi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2016-2020. Marcin Gruchała otrzymał odznaczenie za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia.

Źródło: PAP/XYZ