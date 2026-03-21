Prezydent Nawrocki poleci do USA. Będzie przemawiał na konferencji amerykańskich konserwatystów

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA, gdzie będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów CPAC – podał szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz.

Jak podał Przydacz, prezydent Nawrocki ma podczas konferencji wygłosić przemówienie na temat stanu relacji polsko-amerykańskich. CPAC, czyli Conservative Political Action Conference, to największe doroczne zgromadzenie amerykańskich konserwatystów.

Dodał, że podczas konferencji dojdzie do wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu. Jak zaznaczył, nie ma dotąd potwierdzenia, czy w konferencji weźmie udział prezydent USA Donald Trump.

– Prezydent Karol Nawrocki w przyszłym tygodniu, w piątek, wylatuje do Stanów Zjednoczonych, do Dallas w Teksasie. W sobotę odwiedzi fabrykę samolotów F-35 – tych samolotów, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Zatem ta współpraca wojskowa będzie jednym z powodów tej wizyty – przekazał Przydacz Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

– Ale prezydent udaje się też na zaproszenie organizacji CPAC na konferencję amerykańskich Republikanów, konserwatystów, jako gość specjalny. Pan prezydent został nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia. Będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii relacji polsko-amerykańskich w roku 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Będzie przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą – przekazał prezydencki minister.

Podczas wizyty Nawrockiego będą też prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze. W przyszłą niedzielę natomiast zaplanowane jest spotkanie prezydenta z Polakami mieszkającymi w Dallas i okolicach – podał Marcin Przydacz.

