Prezydent Nawrocki spotkał się z królem Szwecji. Rozmawiali o współpracy gospodarczej

Prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu ze szwedzką parą królewską powiedział, że zaprosił Szwecję do dołączenia do Bukaresztańskiej Dziewiątki. Politycy rozmawiali również o współpracy gospodarczej obu państw.

Wizyta króla Szwecji jest pierwszą od 15 lat. W pierwszej kolejności Karol XVI Gustaw spotkał się z Karolem Nawrockim. Na konferencji prasowej prezydent Polski powiedział, że rozmowa z królem dotyczyła m.in. bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i wspólnych formatów, takich jak Unia Europejska, NATO czy Rada Morza Bałtyckiego.

– W czasie naszej rozmowy z Jego Królewską Mością jeszcze raz zaprosiłem nieoficjalnie, bo oficjalne zaproszenie odbędzie się podczas szczytu w Bukareszcie, do tego, aby Szwecja dołączyła do Bukaresztańskiej Dziewiątki. Do naturalnego formatu wschodniej flanki NATO, który odpowiada za bezpieczeństwo całej Europy, od północy, od Skandynawii przez Warszawę do Bukaresztu – powiedział prezydent.

Jak podkreślił, to właśnie Szwecja, Państwa Bałtyckie, Polska, Rumunia i cała wschodnia flanka NATO biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy w trakcie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wojny hybrydowej. Dodał, że format Bukaresztańskiej Dziewiątki jest tego dowodem.

Nawrocki podkreślił także, że bardzo cieszy go współpraca gospodarcza między oboma krajami. Zaznaczył, że w Polsce inwestuje 700 szwedzkich firm, a wymiana handlowa między Polską i Szwecją każdego roku jest coraz wyższa. – Przypomnę tylko, że wzajemne obroty systematycznie rosną, osiągając w roku 2024 14,5 mld euro – dodał prezydent.

Aspekt obecności szwedzkich firm w Polsce podkreślił również Karol XVI Gustaw. Król w swoim wystąpieniu wskazał, że „Polska i Szwecja są powiązane wieloma więzami przyjaźni i współpracy”. – To najsilniejsze ogniwa, które nas łączą – zauważył. Przypomniał, że w Szwecji pracuje ok. 100 tys. Polaków.

– Rośnie też liczba polskich firm, które inwestują w Szwecji – podkreślił.

Według Karola XVI Gustawa „zacieśnianie naszej przyjaźni jest kluczowe, żeby móc poradzić sobie z zagrożeniami, które są wokół nas”. – Musimy współpracować, zarówno w ramach UE, NATO, jak i w formatach państw nadbałtyckich, by zapewnić bezpieczeństwo naszego wspólnego morza – podkreślił król Szwecji. Jak dodał, kwestia bezpieczeństwa będzie wyznacznikiem zaplanowanych na kolejne dni spotkań, dotyczących m.in. zacieśniania współpracy polskich i szwedzkich sił zbrojnych.

