Prezydent Trump nie podjął jeszcze decyzji o dalszym wycofywaniu wojsk z Europy – twierdzi Marco Rubio

Decyzja o ewentualnym wycofaniu większej liczby wojsk z Europy należy do prezydenta USA Donalda Trumpa, lecz nie podjął on jeszcze takiej decyzji – powiedział w piątek w Rzymie sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni.

Pete Hegseth, amerykański sekretarz obrony, na początku maja nakazał wycofać 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Decyzja zapadła dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump sugerował, że to odwet za krytykę Berlina wobec wojny w Iranie. Po ogłoszeniu decyzji przez szefa Pentagonu Trump zapowiedział, że USA wycofają „znacznie więcej" żołnierzy.

Rubio twierdzi, że Trump nie podjął jeszcze decyzji o wycofaniu kolejnych żołnierzy z Europy

Rubio poinformował w piątek w Rzymie w rozmowie z dziennikarzami po spotkaniu z premier Meloni, że nie omawiał z nią żadnych konkretów dotyczących redukcji wojsk USA w Europie. Wskazał także, że prezydent Donald Trump nie podjął jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie, mimo swoich wcześniejszych zapowiedzi o zwiększeniu liczby wycofywanych żołnierzy.

Rubio zaznaczył, że od lat jest zwolennikiem NATO i że jedną z zalet Sojuszu jest możliwość korzystania z europejskich baz do projekcji siły oraz reagowania na kryzysy.

– Jednym z głównych powodów, dla których Stany Zjednoczone są w NATO, jest możliwość rozmieszczenia w Europie sił, które mogą być wykorzystane w innych sytuacjach. Jeśli tak nie jest, przynajmniej w odniesieniu do niektórych członków NATO, to jest to problem i należy go zbadać – powiedział amerykański sekretarz stanu.

Trump zarzucał NATO, że jest „całkowicie bezużyteczne" w kwestii wojny z Iranem.

– To problem, który trzeba zbadać. Ale ostatecznie to prezydent musi podjąć decyzję. Jego zespół, ludzie tacy jak ja i inni, przedstawi mu potencjalne opcje. Ostatecznie to on będzie musiał podjąć tę decyzję. Jeszcze jej nie podjął – powiedział Rubio.

O dotychczas ogłoszonym wycofaniu 5 tys. żołnierzy z Niemiec szef dyplomacji USA powiedział, że było ono planowane już wcześniej i stanowi powrót do poziomu sił amerykańskich w Niemczech z 2022 r.

Rubio ponownie zachęcał też kraje europejskie do włączenia się do wysiłków, by przywrócić żeglugę przez cieśninę Ormuz. Wspomniał m.in. o amerykańskim projekcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie.

– Fundamentalne pytanie, które każdy kraj, nie tylko Włochy, ale każdy kraj, musi sobie zadać, brzmi: czy zamierzacie normalizować kraj, który rości sobie prawo do kontroli nad międzynarodowym szlakiem wodnym? Bo jeśli to znormalizujecie, stworzycie precedens, który powtórzy się w kilkunastu innych miejscach. A jeśli odpowiedź brzmi: nie, nie chcemy tego normalizować, to lepiej mieć coś więcej niż tylko mocne oświadczenia. I to właśnie podkreślałem podczas wszystkich moich wizyt, nie tylko tutaj – powiedział polityk.

Rubio o negocjacji w sprawie Ukrainy: nie chcemy marnować czasu i energii

Pytany o jego niedawną rozmowę z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem i o perspektywy negocjacji dotyczących wojny w Ukrainie, Rubio powiedział, że USA nadal są gotowe do mediacji, ale nie chcą „marnować czasu i inwestować energii i wysiłku, który nie przynosi postępów”.

– Jeśli dostrzeżemy możliwość mediacji, która przybliży obie strony do porozumienia pokojowego, chcielibyśmy to zrobić (…). Te wysiłki uległy stagnacji, ale zawsze jesteśmy gotowi, jeśli te okoliczności się zmienią – powiedział Marco Rubio.

Sekretarz stanu USA w czwartek spotkał się z papieżem

Rubio od czwartku przebywa z wizytą w Rzymie. Dzień przed spotkaniem z włoską premier spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas spotkania omawiano sytuację na Bliskim Wschodzie i tematy dotyczące półkuli zachodniej, znajdujące się w obszarze wspólnego zainteresowania – podał w oświadczeniu Departament Stanu USA.

Watykan z kolei poinformował po spotkaniu, że w trakcie rozmów „ponowiono wspólne zobowiązanie na rzecz pielęgnowania dobrych relacji dwustronnych" między Stolicą Apostolską i Stanami Zjednoczonymi.

W komunikacie watykańskie biuro prasowe podało także, że podczas tych rozmów „dokonano wymiany opinii na temat sytuacji regionalnej i międzynarodowej, ze szczególną uwagą wobec krajów naznaczonych przez wojnę, napięcia polityczne i trudną sytuację humanitarną”.

Źródło: PAP