Prokuratur generalny MTK został zawieszony. W tle oskarżenia o molestowanie

Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan został w nocy z poniedziałku na wtorek zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne – poinformował Reuters.

Źródło agencji podało, że instytucje Trybunały orzekły po 18-miesięcznym dochodzeniu w sprawie oskarżeń o niechciane kontakty seksualne w biurze prokuratora, że Khan dopuścił się „poważnych uchybień”. Chodzi o sytuacje z 2024 r., kiedy to bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Miał on ją wielokrotnie i przez długi czas nękać, zmuszając do czynności seksualnych.

Khan zaprzeczał zarzutom. Organ zarządzający MTK przekaże swoją opinię wszystkim 125 państwom członkowskim Trybunału, które poddadzą pod głosowanie kwestię ewentualnego odwołania Khana ze stanowiska. Aby odwołać prokuratura generalnego będzie wymagana decyzja większości krajów, które ratyfikowały Statut Rzymski. Taki finał procesu byłby bezprecedensowy dla MTK.

Oskarżony prokurator przebywa od maja 2025 r. na urlopie, w oczekiwaniu na wynik dochodzenia. Według AP nie wyznaczono jeszcze daty sesji, na której Zgromadzenie Państw Stron, organ zarządzający i nadzorczy MTK, składający się z przedstawicieli wszystkich państw, miałby zagłosować w sprawie Khana.

Karim Khan pełnił funkcję prokuratora generalnego od 2021 roku i wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Benjamina Netanjahu i prezydenta Rosji Władimira Putina, obu zarzucając m.in. popełnienie zbrodni wojennych. W przypadku izraelskiego przywódcy decyzja MTK została uchylona z uwagi na błędny formalne i skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Źródło: PAP, XYZ