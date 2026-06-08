Kapituła zajęła się Orderem Orła Białego dla Zełenskiego

Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu opinię w sprawie odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego odebrania najwyższego polskiego odznaczenia państwowego ma zostać podjęta w późniejszym terminie.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego poświęcone sprawie orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Kapituła przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zgodnie z przekazanymi informacjami, głowa państwa podejmie decyzję w tej sprawie „w odpowiednim czasie”. Nie ujawniono treści rekomendacji.

Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu.

Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) June 8, 2026

Posiedzenie zostało zwołane po kontrowersjach wywołanych decyzją Zełenskiego z końca maja o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Ukrainy. Decyzja ta spotkała się z falą krytyki w Polsce. W reakcji prezydent Nawrocki zaproponował, aby Kapituła rozważyła możliwość odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

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Prezydent argumentował, że gloryfikowanie UPA jest działaniem szkodliwym i wykorzystywanym przez rosyjską propagandę. W tle sporu doszło do intensywnych rozmów dyplomatycznych. W piątek i sobotę w Warszawie przebywał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, który spotkał się m.in. z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem, szefem BBN Bartoszem Grodeckim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.

Po rozmowach strona polska przekazała, że przedstawiciele Ukrainy zdają sobie sprawę z emocji, jakie tematyka UPA wywołuje w Polsce, i deklarują gotowość do dalszego dialogu. Według informacji MSZ jednym z tematów spotkań były również ukraińskie propozycje rozwiązania zaistniałej sytuacji.

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Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w kwietniu 2023 r. z rąk prezydenta Andrzeja Dudy za zasługi dla rozwoju relacji polsko-ukraińskich oraz współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Zgodnie z ustawą prezydent może pozbawić odznaczenia po zasięgnięciu opinii właściwej kapituły, m.in. gdy uzna, że odznaczony stał się niegodny jego posiadania.

Źródło: PAP